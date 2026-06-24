Raid nei negozi dell’Outlet di Valmontone: due donne rubano abiti per 800 euro, arrestate dai Carabinieri

Sfruttavano il grande afflusso di clienti per muoversi indisturbate tra i camerini e gli scaffali, facendo man bassa di capi d’abbigliamento firmati.

Un piano collaudato che però si è infranto contro i controlli serrati dei Carabinieri della Stazione di Valmontone, che hanno tratto in arresto due giovani donne, una cittadina italiana di 24 anni e una ventiseienne di origine romena, quest’ultima proveniente da un campo nomadi della Capitale. Entrambe sono ritenute responsabili di furto aggravato in concorso.

L’operazione rientra nell’ampio dispositivo di sicurezza e prevenzione pianificato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma all’interno e attorno al perimetro del rinomato polo commerciale dell’Outlet di Valmontone, un’area strategica visitata quotidianamente da migliaia di utenti e spesso nel mirino delle bande di trasfertisti del taccheggio.

Il colpo nella boutique e il recupero del bottino

Le due complici avevano preso di mira uno dei negozi di abbigliamento più noti del centro. Dopo aver selezionato con cura numerosi articoli di valore, eludendo i sistemi di antitaccheggio con stratagemmi artigianali, si sono dirette verso l’uscita senza passare dalle casse.

I movimenti sospetti della coppia non sono però sfuggiti al personale di vigilanza interna, che ha immediatamente allertato la pattuglia dell’Arma presente sul posto per il servizio di perlustrazione.

I militari hanno intercettato e bloccato le due donne a pochi metri dal negozio:

La refurtiva: All’interno delle borse sono stati rinvenuti diversi capi d’abbigliamento griffati, per un valore commerciale complessivo di oltre 800 euro.

La restituzione: Tutta la merce recuperata, rimasta perfettamente integra e provvista di cartellino, è stata immediatamente riconsegnata al direttore della boutique danneggiata.

Convalidati gli arresti al Tribunale di Velletri

Dopo le procedure di identificazione e fotosegnalamento eseguite in caserma, le due giovani sono state scortate presso i rispettivi domicili in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda si è conclusa davanti al Giudice del Tribunale di Velletri, che ha analizzato i verbali dell’Arma e ha convalidato l’arresto operato in flagranza dai Carabinieri.

Il bilancio del servizio preventivo si conferma così positivo, a tutela della sicurezza dei commercianti e dei clienti che frequentano la struttura.

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