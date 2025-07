Red Bull Racing Nights: la Formula 1 accende la notte della Capitale

Con le Racing Nights, Red Bull dà vita a un’esperienza adrenalinica e immersiva: una serie di eventi esclusivi nei locali più glam d’Italia, dove musica e divertimento no-stop si fondono con l’atmosfera unica di un vero paddock di Formula 1.

Venerdì 25 luglio, l’appuntamento è al Nice di Roma, in Via Maurizio Barendson, punto di riferimento per la nightlife estiva capitolina.

Nel cuore pulsante di Roma Nord, il Nice è molto più di un semplice locale: è un’esperienza sensoriale, un’oasi notturna dove il divertimento prende forma tra suoni avvolgenti, luci soffuse e un pubblico selezionato. Con un ampio dancefloor all’aperto, e diversi privé esclusivi, invita a ballare fino a notte fonda sotto il cielo limpido di Roma.

Protagonista indiscussa della serata: una vera monoposto F1 del team Visa Cash App Racing Bulls, esposta con un impatto scenografico di grande effetto al centro del locale. Il concept punta a coinvolgere il pubblico con un mix esplosivo di allestimenti brandizzati, attività interattive e momenti ad alto tasso di engagement.

Un set-up spettacolare

Ogni location selezionata per le Red Bull Racing Nights viene completamente trasformata per offrire al pubblico un’esperienza immersiva e fuori dal comune. L’allestimento è studiato nei minimi dettagli: si parte con insegne, banner e materiali di comunicazione personalizzati, che introducono subito gli ospiti nel mondo della Formula 1.

A rendere il tutto ancora più coinvolgente, un set fotografico completo di podio ufficiale e backdrop consente a chiunque di sentirsi campione per una notte. L’atmosfera da paddock è rafforzata dalla presenza di elementi scenografici come pneumatici Pirelli originali, cubi, pouf, totem luminosi e componenti originali di Formula 1.

Non mancano le installazioni più tecnologiche e teche con componenti reali del motore dell’auto, che trasportano gli ospiti nel cuore dell’ingegneria di Formula 1. L’intrattenimento è assicurato da due Gaming Unit con simulatori di guida F1, che permettono agli ospiti di mettersi davvero al volante. Il tutto con hostess dedicate che rendono l’esperienza ancora più dinamica e interattiva.

Atmosfera da paddock

Musica, drink list a tema, suoni ufficiali da pista e consumazioni pensate per amplificare l’esperienza rendono ogni Racing Night un evento memorabile. Ogni ospite ha l’opportunità di diventare protagonista grazie a questa esperienza interattiva firmata Red Bull, che consente di partecipare a una vera gara virtuale con simulatori di guida F1.

Inoltre, per sentirsi davvero piloti, serve allenamento: con il muro di addestramento, i partecipanti si mettono alla prova in un tipico esercizio da professionisti, provando a colpire pulsanti luminosi che si accendono a intermittenza nel minor tempo possibile per testare agilità e riflessi.

Un ricordo da portare a casa

A conclusione della serata, un photobooth digitale con fondale brandizzato permette agli ospiti di scattare foto di gruppo e immortalare momenti indimenticabili della notte firmata Red Bull.

