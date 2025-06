Restauro Ponte Flaminio, 600mila euro per ridare lustro a un simbolo della Capitale

Un intervento di valorizzazione che restituisce splendore a uno dei ponti monumentali più iconici della Capitale. Questa mattina il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini hanno effettuato un sopralluogo sul Ponte Flaminio/Corso Francia, dove è in corso un intervento di manutenzione straordinaria volto alla pulitura e alla protezione delle superfici in travertino, comprese le decorazioni storiche come le statue delle aquile e della lupa capitolina. Hanno partecipato i tecnici del dipartimento Lavori pubblici e infrastrutture (Dilp) e il presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

Finanziata con circa 600.000 euro dal bilancio capitolino, l’operazione riguarda l’intera struttura del ponte – lungo circa 300 metri, con marciapiedi larghi 10 metri – e prevede due fasi principali: una prima fase di pulitura a secco con tecnologia a micro-aereo-abrasione, utilizzando minerale naturale, e una seconda fase di trattamento protettivo con impregnante oleo-idrofobico, che garantisce resistenza a macchie, oli e agenti atmosferici senza alterare l’aspetto originario del travertino.

Il sopralluogo ha permesso di verificare direttamente i risultati già evidenti dell’intervento: le superfici, un tempo opacizzate da incrostazioni e ossidazioni, appaiono oggi visibilmente più pulite, uniformi e protette, senza alcuna alterazione del materiale lapideo. Il trattamento garantisce una maggiore resistenza nel tempo e facilita la futura manutenzione ordinaria.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di tutela del patrimonio architettonico della città, che punta su tecnologie non invasive e soluzioni durature. Analoghe operazioni sono già state realizzate su Ponte Marconi e sono in corso su Ponte Risorgimento.

“Ponte Flaminio non veniva pulito da 63 anni, dal 1962. Era davvero in condizioni non buone, come si può vedere anche dall’accumulo di smog e sporcizia. Quello in corso – ha dichiarato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – è un doppio intervento, sia di ripulitura, sia di apposizione di uno speciale olio che protegge maggiormente il travertino che renderà più semplice la rimozione delle scritte.

È un cantiere atteso ed importante per preservare un’opera architettonica unica, con un investimentio di 600mila euro. Dopo i lavori a Ponte Marconi e quelli in corso a Ponte Risorgimento, gradualmente stiamo mettendo mano a tutti ponti che necessitano di interventi di manutenzione“.

“Ponte Flaminio – ha dichiarato l’assessora Ornella Segnalini – è uno dei luoghi simbolo della Roma più contemporanea. Con questo intervento non solo ne preserviamo il valore architettonico, ma miglioriamo anche la sua capacità di resistere nel tempo, adottando tecniche non invasive che possono essere applicate anche ad altri manufatti storici della città. È un esempio concreto di come il decoro urbano e la tutela del patrimonio possano andare di pari passo“.

