A seguito della conclusione dei lavori eseguiti da Anas e del sopralluogo della Polizia Locale di Roma Capitale è stato riaperto il sottopasso Lungotevere in Sassia della Galleria PASA che conduce da Piazza della Rovere a via Gregorio VII.

