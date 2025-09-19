Riapre il Centro Gabriella Ferri

Nel pomeriggio di giovedì 18 settembre si è tenuta la cerimonia di riapertura del Centro culturale “Gabriella Ferri” a Largo Beltramelli, evento che ha visto la presenza del Sindaco Gualtieri e di tutta l’amministrazione Municipale.

Il Centro viene inaugurato dopo una serie di interventi realizzati grazie a circa 1 milione di euro di fondi per il Giubileo.

Il Presidente del IV Municipio Umberti, sui suoi canali social: “Oggi, in occasione della nascita della grande artista romana Gabriella Ferri (18 settembre 1942), abbiamo restituito ai cittadini di Pietralata un luogo che torna ad essere cuore pulsante di cultura, memoria e comunità”

Lo spazio verde adiacente sarà intitolato “Giardino del Giubileo della Speranza”, simbolo di rinascita e di impegno verso una città più inclusiva, accessibile e culturalmente viva.

Durante l’inaugurazione, le nipoti della celebre artista hanno portato in scena lo spettacolo “Bagagliaccio, storia di un pagliaccio di razza”, un omaggio alla memoria di Gabriella Ferri.

Tra i lavori apportati: il ripristino dei controsoffitti e del manto impermeabile, il cappotto termico interno per migliorare l’efficienza energetica, l’adeguamento impianti elettrici e termici, la sostituzione dei serramenti e del portone d’ingresso, i servizi igienici completamente ristrutturati e accessibili, il giardino esterno riqualificato con collegamento alla piazza, una nuova illuminazione interna ed esterna eil rifacimento delle pavimentazioni carrabili e pedonali.

Umberti conclude il suo post informando che “dal prossimo anno, il Centro verrà affidato tramite bando pubblico a realtà associative per garantire una gestione stabile e condivisa. Un risultato reso possibile grazie ai fondi giubilari e alla sinergia tra Roma Capitale e IV Municipio, che restituisce al quartiere uno spazio moderno, accogliente e inclusivo“

