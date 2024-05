Rimossa da via dei Castani la cabina telefonica inservibile e plurivandalizzata 

Quello che restava della cabina telefonica su via dei Castani a pochi metri dalla centrale piazza dei Mirti e che numerosi cittadini avevano segnalato come pericolosa fonte di degrado e non solo alla vista, non c’è più.

Finalmente il marciapiede è stato liberato da una ingombrante e inservibile struttura che da oltre un decennio aveva perso ogni funzionalità per la comunicazione. Vandalizzata tra l’altro più volte era utile solo per incrementare le uscite passive della primaria società della Telefonia in Italia.

Della questione ne parlammo un paio di mesi fa ad un amico di sempre, tra l’altro ex consigliere municipale Claudio Giuliani, dipendente nell’azienda, che, attivatosi, è riuscito a far ridare decoro e sicurezza ad una strada che chiede solo di entrare, dopo un indispensabile maquillage, atteso da oltre un decenni0, nella piena disponibilità dei cittadini centocellini e non solo.



