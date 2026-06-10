Rivoluzione a Monteverde, addio allo storico mercato di via Niccolini: trasloca in una struttura multifunzionale

La fine di un’era e l’inizio di una rivoluzione urbanistica e commerciale che cambierà per sempre il volto di uno dei quartieri più suggestivi di Roma.

Dopo quasi novant’anni di onorato servizio all’aperto, lo storico mercato rionale di via Niccolini, cuore pulsante del commercio di prossimità a Monteverde Vecchio, si prepara a dire addio alla sua sede storica.

I vecchi banchi lascerà l’asfalto della via per trasferirsi all’interno di una struttura coperta, moderna e iper-tecnologica situata a poca distanza, mentre l’attuale area stradale verrà interamente restituita ai cittadini sotto forma di oasi pedonale e viale alberato.

Il passaggio burocratico decisivo, che sblocca un dossier fermo da anni negli uffici comunali, si è consumato ieri alla Pisana con l’approvazione in Assemblea Capitolina della delibera che istituisce formalmente il nuovo mercato, dando il via libera immediato ai bandi per l’assegnazione dei posteggi agli storici operatori.

Un investimento da 2 milioni per la cittadella del gusto e della cultura

Il nuovo mercato rionale nascerà nel perimetro compreso tra via Federico Torre e via Alberto Mario. I numeri del progetto, che l’amministrazione capitolina conta di inaugurare ufficialmente entro l’autunno, delineano un polo commerciale di nuova generazione: la struttura ospiterà 24 attività commerciali stabili a cui si affiancheranno 6 postazioni destinate agli operatori saltuari e agli ambulanti a rotazione settimanale.

Per l’operazione il Campidoglio ha messo sul piatto un investimento complessivo da circa due milioni di euro, una cifra sensibilmente superiore alle stime preliminari per accogliere le varianti richieste dal Municipio XII, dai comitati di quartiere e dalle associazioni di categoria.

Non si tratterà, infatti, di un semplice mercato rionale dove fare la spesa la mattina: la struttura rimarrà aperta anche nelle ore pomeridiane e serali, ospitando aree per la ristorazione veloce, tavoli all’aperto per il consumo sul posto, spazi ricreativi e una grande piazza interna agorà destinata a presentazioni di libri, conferenze e piccoli spettacoli dal vivo.

Via Niccolini diventa un boulevard verde. E dopo tocca a via Sannio

Mentre il nuovo polo prenderà vita, a partire dal mese di settembre i cantieri si sposteranno anche nel vecchio sito di via Niccolini.

Inaugurato alla fine degli anni Trenta, il mercato all’aperto cominciava a mostrare tutti i pesanti limiti strutturali e logistici dell’epoca, soprattutto in termini di igiene e di intralcio alla viabilità interna.

L’area verrà interamente riqualificata: addio a lamiere e cassonetti, spazio a pavimentazioni drenanti, nuove alberature, panchine in legno e percorsi protetti per i pedoni.

La trasformazione di Monteverde Vecchio rappresenta la pietra angolare di una più vasta strategia urbanistica portata avanti dal Comune di Roma, volta a sottrarre i mercati rionali all’archeologia commerciale per trasformarli in presidi di socialità urbana.

Subito dopo la fine dei cantieri a Monteverde, il piano straordinario di restyling si sposterà nel cuore del quartiere Prati per ridisegnare il mercato di Cola di Rienzo, mentre sono già entrati nella fase conclusiva i lavori di rifacimento totale dello storico mercato dell’usato e dell’abbigliamento di via Sannio a San Giovanni.

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