Roma, 23enne trovata impiccata a un albero al parco: indagini in corso

Il silenzio di una mattina qualunque quello di lunedì 8 settembre, è stato spezzato da una scoperta drammatica nel parco di via di Casa Calda. Una ragazza di appena 23 anni è stata trovata senza vita, impiccata a un albero con la cintura di un marsupio.

A lanciare l’allarme è stato un passante, che si è imbattuto nella terribile scena e ha subito chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Tre Teste insieme al medico necroscopo. Ogni tentativo di rianimazione, purtroppo, è stato inutile: la giovane era già morta.

Le prime verifiche non hanno evidenziato segni di violenza sul corpo, lasciando ipotizzare che possa trattarsi di un gesto estremo e volontario.

Ma le indagini restano aperte. Il pubblico ministero ha infatti disposto l’invio del medico legale e l’esame autoptico, per chiarire ogni dettaglio e fugare qualsiasi dubbio.

