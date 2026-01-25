Roma al Lavoro 2026: torna il Job Day in via Ostiense il 12 febbraio

Giovedì 12 febbraio 2026, dalle ore 9:30 alle 14:00, gli spazi dell’Università degli Studi di Roma Tre (Via Ostiense 161) ospiteranno una maratona dedicata all’occupazione.

Non sarà solo un momento di consegna dei curricula, ma una vera occasione di confronto diretto: i candidati potranno infatti sostenere colloqui di preselezione immediati con i recruiter di oltre 30 realtà nazionali e internazionali.

L’elenco delle aziende partecipanti copre quasi ogni settore produttivo. Tra i nomi di rilievo spiccano:

Terzo Settore e Salute: La Caritas (Cooperativa Roma Solidarietà) e le cooperative sociali come OSA e Brembana Group .

Retail e Grande Distribuzione: Ikea , Lidl , Marlù e le principali catene della GDO alimentare (CBC, Lidl, Vale).

Infrastrutture e Tecnologia: ACEA Spa , Ferrovie dello Stato , IBM Italia e Unidata .

L’offerta professionale è estremamente variegata. Ecco i settori con maggiore richiesta:

Turismo e Ristorazione: Dagli chef de rang ai barman, dai receptionist agli operatori aeroportuali per Fiumicino (Aviation Services).

Socio-Sanitario: Forte richiesta di OSS, OSA, educatori professionali, infermieri e logopedisti.

Tecnico-Digitale: Esperti in Data & Analytics, Web Developer e personale di bordo per il settore marittimo (Grimaldi Euromed).

Vendite: Addetti vendita, store manager e visual merchandiser per brand come Dan John.

Per ottimizzare i tempi e garantire l’accesso ai colloqui, è necessaria l’iscrizione online tramite il form dedicato sul portale di Roma Capitale.

Oltre ai colloqui, i partecipanti potranno seguire seminari formativi gratuiti su come redigere un CV efficace e come affrontare con successo un’intervista di lavoro.

