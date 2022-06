Roma Caput Volley: Volleyrò – In Volley Piemonte è finalissima scudetto U16F

Uno spettacolo degno della grandezza di Roma. Lo regala la pallavolo, che nella Città Eterna spalanca le porte della finalissima scudetto Under 16 a Volleyrò Casal de’ Pazzi e In Volley Piemonte, al termine di due semifinali bellissime, durate quasi 2 ore e 30 ciascuna, nelle quali laziali e piemontesi hanno superato, rispettivamente, il Volley Academy Piacenza (3-2 in rimonta dopo essere andate sotto per due set a zero) e l’Imoco Volley (3-1). Volleyrò ha conquistato nel 2021 il tricolore dell’Under 17, l’In Volley quello dell’Under 15: nella gara del Palazzo dello Sport di Roma (Eur), in programma domenica 5 giugno alle ore 11.00, si affrontano quelle che attualmente sembrano davvero essere le due migliori società nel settore femminile giovanile.

Nel pomeriggio si sono giocate anche altre finali: quella per il 9° posto vinta da Arzano (su Jesi), quella per l’11° posto vinta da Prato (su Chions), quella per il 13° conquistata dalla Duemila12 de’ Settesoli (contro Cutrofiano) e quella per il 15° piazzamento che ha visto Siracusa superare in tre set le sarde della Gymland.

I quarti di finale si sono giocati invece stamattina. Al Pala Fonte la Volley Accademy Piacenza dopo aver perso il primo set contro la Visette Volley è riuscita a ribaltare le sorti dell’incontro chiudendo sul 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-23) finale. L’altro quarto di finale che ha visto scontrarsi al Pala Torrino In Volley Piemonte Fiorentini e Synergy Volley Venezia è stato vinto dalle piemontesi. Le ragazze di coach Trinchero hanno avuto la meglio con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-14, 25-22) sulle rivali venete, qualificandosi così alla gara valevole l’accesso in finale.

Il Pala Tellene invece è stato il teatro dello scontro tra le padrone di casa della Volleyrò Casal dè Pazzi e la Scuola di Pallavolo Anderlini. A brillare sono state le laziali che si sono imposte per 3-1 (25-19, 22-25, 25-23, 25-21). L’ultima semifinalista è uscita dal match che ha visto protagoniste al Pala ToLive Valentino Ricci Imoco S. Donà e Vero Volley Delicatesse. La battaglia sotto rete è stata vinta dall’Imoco che dopo un match molto intenso è riuscita a superare 3-2 (18-25, 25-20, 22-25, 25-20, 15-11) Monza, andando così a completare la griglia della final four.

Foto di Massimiliano Natale e Morris Paganotti



LE GARE DEL POMERIGGIO

Semifinale 1-4° posto

ore 18.30 – Pala Fonte: Volley Academy Piacenza – Volleyrò Casal de’ Pazzi 2-3 (26-24, 25-22, 14-25, 15-22, 14-16)

Diretta: https://youtu.be/VIc9eWCvfXU

Volley Academy Piacenza: Bonelli, Soragna, Chinni, Iacona, Ferrari, Mozzi, Magnabosco, Polenghi, Gionelli, Carini, Gazzola, Ruggeri, Zlatanov, Dodi. All. Mineo. Vice All. Chiodaroli. Dirigente: Damiano

Volleyrò Casal de’ Pazzi: Camerini, Antonucci, Farelli, De Matteis, Del Freo, Tonelli, Pierdonati, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Bonafede, Ribechi, Sawa, Gambelli. All. Pilieci. Vice All. Antola. Dirigente: Tavani

ARBITRI: 1^ Roberto Tavarini, 2^ Mattia Cupello. Segnapunti: Sonia Pinto

Semifinale 1-4° posto

ore 18.30 – Pala ToLive: Imoco Volley S. Donà – In Volley Piemonte Fiorentini 1-3 (17-25, 25-18, 23-25, 26-28)

Diretta: https://www.youtube.com/watch?v=MvCbgr4IZwQ

Valentino Ricci Imoco Volley S. Donà: Venturi, Visentin, Viola, Lanza, Viotto, Orlandi, Paludetto, Schillkowski, Bardaro, Spada, Moiran, Biasin, Pagot, Adigwe. All. Sperandio. Vice All. Peciotti. Dirigente: Broccolo

In Volley Piemonte Fiorentini: Prekducaj, Bonitempo, Mangalagiu, Martorana, Montaldi, Buffone, Lodigiani, Cantoni, Cerrato, Signori, Molino, Vighetto. All. Trinchero. Vice All. Sala. Dirigente: Grosso

ARBITRI: 1^ Omar Fabiani, 2^ Massimiliano Magrone. Segnapunti: Georgia Tanzilli

Finale 9-10° posto

ore 15.45 – Pala Fonte: Arzano Volley Pieralisi Jesi 3-0 (25-13, 25-16, 25-17)

Diretta: https://youtu.be/MuhxCCXKzSs

Finale 11-12° posto

ore 15.45 – Pala ToLive: Ariete PVP Prato – Chions Fiume Volley 3-0 (25-19, 25-18, 25-18)

Diretta: https://youtu.be/_M5ArpX0k10

Finale 13-14° posto

ore 15.45 – Pala Torrino: Cuore di Mamma Cutrofiano – Duemila12 de’ Settesoli 0-3 (23-25, 19-25, 22-25)

Diretta: https://youtu.be/4ZA1v7nA1dU

Finale 15-16° posto

ore 15.45 – Pala Tellene: Gymland – Aurora Volley Siracusa 0-3 (17-25, 20-25, 18-25)

Diretta: https://youtu.be/Pu4tFsx1mqo

Semifinale 5-8° posto

ore 18.30 – Pala Torrino: Visette Volley – Scuola di Pall. Anderlini 1-3 (25-11, 24-26, 20-25, 25-27)

Diretta: https://youtu.be/xJu-rFbgCHI

Semifinale 5-8° posto

ore 18.30 – Pala Tellene: Vero Volley Delicatesse – Synergy Venezia 3-0 (25-13, 25-17, 28-26)

Diretta: https://youtu.be/35o2900N2JE



LE GARE DELLA MATTINA



Semifinali 9-16° posto

Pala Fonte: Arzano Volley – Ariete PVP Prato 3-0 (25-21, 25-14, 25-14)

Diretta: https://youtu.be/_4qTUz0Co2s

Pala ToLive: Pieralisi Volley Jesi – Chions Fiume 3-2 (11-25, 25-19, 25-20, 23-25, 15-13)

Diretta: https://youtu.be/FdFgszQYKDM

Pala Torrino: Cuore di Mamma Cutrofiano – Gymland 3-1 (25-15, 20-25, 25-10, 25-14)

Diretta: https://youtu.be/KY89cveYVWM

Pala Tellene: Aurora Siracusa – Duemila12 de’ Settesoli 0-3 (9-25, 17-25, 17-25)

Diretta: https://youtu.be/l9nXQHy2stA

Quarti di finale

Pala Fonte: Visette Volley – Volley Academy Piacenza 1-3 (25-19, 21-25, 22-25, 23-25)

Diretta: https://youtu.be/hek74H6hcJA

Pala ToLive: Valentino Ricci Imoco S. Donà – Vero Volley Delicatesse 3-2 (18-25, 25-20, 22-25, 25-20, 15-11)

Diretta: https://youtu.be/Y_iPMOdQOWM

Pala Torrino: In Volley Piemonte Fiorentini – Synergy Volley Venezia 3-0 (25-22, 25-14, 25-22)

Diretta: https://youtu.be/ahPHSygj1ig

Pala Tellene: Volleyrò Casal de’ Pazzi – Scuola di Pallavolo Anderlini 3-1 (25-19, 22-25, 25-23,