Roma, conto alla rovescia per Colosseo e Porta Metronia: la metro C è (quasi) pronta

Roma è abituata a convivere con la storia, ma stavolta la storia sarà parte integrante del viaggio. Le nuove stazioni della metro C – Colosseo e Porta Metronia – stanno per aprire i battenti.

Non c’è ancora una data ufficiale, ma il conto alla rovescia è iniziato: gli operai lavorano alle ultime finiture, le teche museali prendono forma e i test sulla linea sono in pieno svolgimento.

È una corsa contro il tempo, quella di questi giorni, tra vetri da posare, mosaici da restaurare e impianti da collaudare. Ma ogni passo avvicina Roma a un traguardo storico: unire trasporto pubblico e patrimonio archeologico in un’unica, affascinante esperienza sotterranea.

Colosseo, la stazione che racconta l’origine di Roma

Sotto il Clivo di Venere, a pochi metri dal cuore pulsante della Roma imperiale, la nuova stazione Colosseo non sarà solo un nodo di scambio. Sarà un viaggio nel tempo.

I lavori negli atri sono quasi conclusi: pavimentazioni completate, marciapiedi pronti, scale mobili testate e promosse. I pannelli di vetro incorniciano reperti arcaici che sembrano riemergere dalle viscere della città, in un connubio perfetto tra mobilità e memoria.

Negli ambiti 1 e 2 dell’atrio museale, le teche espositive sono già allestite e ospitano i preziosi reperti ritrovati durante gli scavi. Gli ambiti 3 e 4 sono in fase di completamento, ma tutto lascia intendere che la stazione sarà molto più di un punto di transito: sarà un vero museo sotterraneo, con percorsi dedicati anche ai non vedenti, grazie ai tracciati Loges appena installati.

Porta Metronia: la Domus del Comandante torna a vivere

Appena più a sud, un’altra meraviglia prende forma: la stazione Porta Metronia, costruita sopra l’antica caserma romana del II secolo d.C., detta la Domus del Comandante. I mosaici pavimentali restaurati, le teche museali montate, il solaio “appeso” completato: ogni dettaglio racconta un pezzo di storia.

Anche qui, gli operai sono alle prese con le ultime finiture, mentre i test tecnici hanno dato esito positivo: sistemi antintrusione attivi, scale mobili funzionanti e impianti perfettamente installati. All’esterno, si lavora per rendere armonici gli accessi con il contesto urbano circostante.

Una linea tra innovazione, cultura e futuro

Nella galleria che collega San Giovanni al Colosseo – lungo il tratto cruciale della metro C – il lavoro prosegue senza sosta. Illuminazione, videosorveglianza, telefonia, antincendio: tutti i sistemi sono ormai operativi. E mentre i test continuano a causare chiusure temporanee sulla linea, i tecnici stanno portando avanti gli ultimi collaudi, inclusi i pannelli antincendio e i varchi elettronici per la timbratura dei biglietti.

Dall’open day all’apertura: cosa ci aspetta

L’apertura ufficiale delle due nuove stazioni non avverrà prima dell’autunno. È previsto un open day per permettere a cittadini e curiosi di scoprire in anteprima i tesori nascosti sotto il centro di Roma. Solo dopo, partiranno i primi viaggi regolari.

Nessuno si sbilancia ancora sulla data esatta, ma una cosa è certa: Colosseo e Porta Metronia non saranno semplici fermate. Saranno esperienze. Un viaggio dentro la città, dentro la sua storia, dentro il suo futuro. Perché a Roma anche la metropolitana è eterna.

