Roma, controlli straordinari tra Pigneto e Torpignattara: sette denunciati e sanzioni a tre negozi

Operazione ad ampio raggio dei Carabinieri nella periferia est di Roma.

Nella serata di ieri i militari della Stazione Carabinieri Roma Torpignattara, con il supporto dei reparti della Compagnia Roma Casilina e del Gruppo Carabinieri Forestali di Roma, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Pigneto, Malatesta e Torpignattara.

L’attività rientra nel piano di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa nelle aree urbane più sensibili della Capitale, disposto secondo le linee indicate dal prefetto Lamberto Giannini nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dei controlli

Nel corso dell’operazione sono state identificate 286 persone e controllati 89 veicoli.

Il bilancio complessivo parla di sette persone denunciate, tre attività commerciali sanzionate e quattro segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

Occupazioni abusive e furto

Cinque dei denunciati sono cittadini stranieri — quattro romeni e uno del Bangladesh — tutti senza fissa dimora e con precedenti.

I militari li hanno sorpresi mentre occupavano abusivamente un’area abbandonata nota come “Villaggio D’Ilario”, terreno di proprietà privata dove sono stati segnalati anche sversamenti illeciti di rifiuti.

Denunciato anche un 27enne italiano, fermato poco dopo aver sottratto un portafoglio, e un 18enne di origine egiziana, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, trovato fuori dalla propria abitazione in violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria.

Controlli nei negozi: sanzioni per oltre 10mila euro

I controlli hanno riguardato anche alcune attività commerciali della zona. In collaborazione con i Carabinieri Forestali sono stati sanzionati due minimarket, uno in via della Marranella e uno in via Francesco Baracca, per la vendita di buste di plastica non conformi alla normativa ambientale. Il materiale è stato sequestrato.

Sanzionata anche una pizzeria in via Pietro Ruga, dove i militari hanno accertato l’abbandono di rifiuti fuori dagli appositi contenitori.

Le multe complessive per le attività commerciali superano i 10mila euro.

Droga e violazioni stradali

Durante i controlli quattro persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di piccole quantità di eroina e hashish, destinate all’uso personale.

Sul fronte della sicurezza stradale i militari hanno inoltre elevato sanzioni al Codice della Strada per un totale di 2.416 euro.

L’operazione rientra nel rafforzamento dei controlli nelle aree più frequentate della movida e nei quartieri della periferia est della Capitale, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.

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