Roma e Delhi tornano vicine: Air India riaccende i motori a Fiumicino dopo sei anni

Dopo sei lunghi anni di attesa, Roma e Delhi tornano a volare a distanza di un solo scalo. È decollato questa mattina da Delhi il volo AI123, segnando il ritorno ufficiale di Air India all’aeroporto di Fiumicino.

L’ottavo collegamento della compagnia di bandiera indiana nel continente europeo non è solo un volo, ma un ponte strategico destinato a rafforzare turismo, scambi economici e legami culturali tra la settima e la quinta economia mondiale.

Tradizione e diplomazia sulla pista

L’accoglienza a Fiumicino ha seguito il rituale tradizionale indiano: accensione della lampada, taglio della torta e saluti ufficiali. Tra gli ospiti, l’Ambasciatrice d’India in Italia, S.E. Vani Rao, e un parterre diplomatico di alto livello.

Il velivolo di ritorno, decollato dalla Capitale in serata, ha raggiunto Delhi questa mattina alle 10:30, completando così la prima rotazione di una rotta che promette traffico intenso e continuità nei collegamenti.

Italia-India: un rapporto che vale miliardi

Il legame tra i due Paesi va oltre i cieli. Nel 2025 gli scambi commerciali hanno sfiorato i 14 miliardi di dollari, trainati dai settori automotive, moda e ingegneria.

E c’è di più: l’Italia ospita oltre 200.000 cittadini indiani, una comunità tra le più numerose d’Europa, che rappresenta un bacino fondamentale per il traffico “VFR” (Visiting Friends and Relatives).

“Il nuovo collegamento arricchisce l’offerta per la capitale indiana e risponde alla crescita della domanda”, ha commentato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “Rafforza Fiumicino come hub primario nel Mediterraneo verso l’Asia”.

Dreamliner e orari: l’Europa e l’Asia a portata di mano

Air India opererà la rotta quattro volte a settimana – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – con il Boeing 787-8 Dreamliner, configurato con 18 posti in Business Class e 241 in Economy.

I passeggeri in partenza dall’Italia potranno così raggiungere facilmente il Sud-est asiatico, con collegamenti privilegiati verso Singapore, Thailandia e Vietnam.

Orari del volo:

AI123 Delhi – Roma | Partenza 13:15 | Arrivo 18:55

AI122 Roma – Delhi | Partenza 20:50 | Arrivo 09:00 (+1)

Il piano “Vihaan.AI” guarda al 2026

Il ripristino della rotta si inserisce nel più ampio piano quinquennale di Air India, tornata sotto l’egida di Tata Sons nel 2022.

Con un ordine record di 600 nuovi aeromobili, il gruppo punta a un 2026 di grandi novità: dalla nuova scuola di volo all’apertura di una base di manutenzione greenfield, confermando la crescita strategica e l’espansione globale della compagnia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.