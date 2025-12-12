Roma e le capitali europee a Bruxelles: focus su mobilità sostenibile e investimenti

Ieri a Bruxelles, un importante incontro tra le capitali europee e le istituzioni comunitarie ha acceso i riflettori sul futuro della mobilità urbana. La Segretaria Generale di Polis, Karen Vancluysen, e i rappresentanti delle grandi città europee, tra cui l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, coordinatore del gruppo di lavoro degli Assessori delle Capitali, hanno incontrato il Commissario europeo per i Trasporti e il Turismo, Apostolos Tzitzikostas, e cinque membri del Parlamento Europeo, provenienti da differenti gruppi politici e Commissioni chiave.

L’incontro, che si inserisce nel contesto della preparazione dei piani di investimento UE 2028-2034, ha avuto come obiettivo principale quello di garantire che i finanziamenti comunitari siano effettivamente accessibili alle città.

Fondi strategici come il Meccanismo per collegare l’Europa e il Fondo europeo per la competitività saranno cruciali per aiutare le città a rispettare gli obblighi europei, in particolare su connettività, mobilità sostenibile e riduzione delle emissioni.

Durante il meeting, i rappresentanti di Polis hanno sottolineato l’importanza di sostenere le esigenze di investimento delle città, veri e propri nodi urbani della Rete Transeuropea dei Trasporti (TEN-T), e di promuovere politiche di mobilità a lungo termine incentrate sulle persone, capaci di rendere il trasporto urbano accessibile, sostenibile e resiliente.

“Si sono svolti incontri molto importanti in un momento cruciale per il futuro delle città e dei cittadini europei – ha commentato Karen Vancluysen –. Siamo grati che il Commissario e i membri del Parlamento abbiano ascoltato le nostre proposte e si siano posizionati come alleati, riconoscendo il ruolo chiave delle città e delle regioni nel raggiungimento degli obiettivi europei”.

“Le Capitali europee – ha aggiunto l’Assessore Patanè – sono oggi nodi strategici dei diversi corridoi europei, con obiettivi da raggiungere entro il 2025, 2027 e 2030. Abbiamo chiesto all’UE strumenti decisionali e finanziari concreti per permettere alle città di rispettare queste scadenze e trasformare le nostre metropoli in modelli di mobilità sostenibile”.

