Roma Est, furti in serie ad un gommista. Presi i ladri del piit stop

Un’escalation di furti notturni ha terrorizzato un rivenditore di pneumatici nella zona est di Roma. Con una tecnica ben studiata e l’uso di strumenti professionali, i ladri erano riusciti a entrare senza farsi notare, rubando cerchi in lega, gomme di alta qualità e altre componenti di valore delle auto.

Ogni notte, un colpo perfetto, e ogni notte, la vittima rimaneva nel buio, senza poter fare nulla per fermarli.

Dopo quattro notti consecutive di incursioni, gli agenti del Commissariato Porta Maggiore hanno fermato i due che avevano preso di mira il negozio del gommista in zona La Rustica.

I due, entrambi di origine Rom, erano riusciti a sottrarre in modo sistematico la componentistica delle auto. La refurtiva è stata totalmente recuperata all’interno del campo di Via Salviati, dove poi sono proseguiti i controlli degli agenti.

La merce è stata sequestrata e verrà restituita al proprietario. I due, già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.