Roma, la stangata silenziosa: l’inflazione svuota i carrelli e raddoppia la forbice sociale

C’è una linea invisibile ma profondissima che sta spaccando in due la Capitale. Non si vede sulle mappe dei municipi, ma si respira tra le corsie dei supermercati di periferia, nei mercati rionali e nei bilanci delle famiglie che, a metà mese, si trovano già a fare i conti con il rosso.

Vivere a Roma costa sempre di più, e a pagare il prezzo più alto è quella gigantesca platea di lavoratori, pensionati e famiglie a basso reddito su cui si sta abbattendo la scure di un’inflazione che all’ombra del Colosseo corre più veloce che nel resto d’Italia.

I numeri ufficiali, elaborati nell’ultimo report della Cgil di Roma e del Lazio, fotografano un sorpasso preoccupante. A maggio 2026, l’indice dei prezzi al consumo nella Capitale ha toccato quota 103,9, staccando nettamente la media nazionale, ferma a 103,1.

Dall’inizio dell’anno, la febbre dei prezzi a Roma è salita di 3,6 punti (contro il 3,2 del Paese). Una frazione decimale che, tradotta nella vita reale, significa una cosa sola: una progressiva e implacabile erosione del potere d’acquisto.

La spirale dei costi: casa e cibo diventano un lusso

A trainare questa corsa al rialzo sono proprio i beni a cui nessuno può rinunciare. Il bilancio familiare dei romani è sotto assedio su due fronti vitali:

Il caro-casa: Le spese legate all’abitazione (affitti, mutui e utenze) hanno registrato un’impennata drammatica, con rincari che a seconda delle zone oscillano tra il 35 e il 60 per cento.

La tavola dei rincari: Fare la spesa è diventato un percorso a ostacoli. Olio d’oliva, latticini freschi, burro e pane — la base della dieta quotidiana — hanno subìto impennate costanti.

Un meccanismo perverso che penalizza i redditi medio-bassi. Chi guadagna meno, infatti, è costretto a destinare la quasi totalità delle proprie entrate proprio a queste spese fisse ed essenziali, azzerando ogni capacità di risparmio.

Precariato e “lavoratori senza tempo”: l’identikit della crisi

A rendere il quadro ancora più fragile è un mercato del lavoro cittadino profondamente malato. Il Lazio continua a produrre occupazione, ma si tratta spesso di lavoro povero e frammentato.

Il dato emerso dall’analisi del sindacato è lo specchio di una precarietà strutturale: quasi un nuovo contratto su due ha una durata inferiore ai trenta giorni.

A questo si aggiunge un fenomeno sociale sintomatico: l’aumento costante dei lavoratori over 64 ancora attivi. Non si tratta di una scelta, ma della necessità vitale di integrare pensioni troppo basse o di rimediare alle crescenti difficoltà di accesso alla quiescenza, prolungando la permanenza in ufficio o nei cantieri per riuscire a pagare le bollette.

La mappa della disuguaglianza: il divario con le province

La crisi non è uguale per tutti. Roma si riscopre una città polarizzata: da un lato una fascia benestante che assorbe i rincari senza modificare il proprio stile di vita, dall’altro un ceto medio-basso che scivola verso la vulnerabilità.

Una faglia che si allarga anche uscendo dal Grande Raccordo Anulare. Il divario tra il reddito medio della Città Metropolitana e quello delle altre province del Lazio (Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo) è sempre più profondo.

In queste aree periferiche la quota di contribuenti sotto i 10 mila euro annui è ancora più densa, rendendo l’impatto dell’inflazione insostenibile.

Lo scudo del sindacato: listini digitali nei metrò e fisco progressivo

Di fronte a questa “crisi silenziosa”, la Cgil ha presentato al Campidoglio un pacchetto di proposte d’emergenza. L’idea è quella di rompere l’opacità dei prezzi per arginare le speculazioni, utilizzando la tecnologia e gli spazi pubblici.

Il sindacato chiede di proiettare i prezzi medi dei beni di prima necessità sui monitor delle stazioni metro e alle fermate dei bus, oltre a integrare questi dati all’interno di Julia, l’assistente virtuale del Comune di Roma.

Sul tavolo ci sono anche richieste strutturali:

“Serve un piano casa straordinario, con il rifinanziamento dei fondi per la morosità incolpevole e il cohousing sociale, unito a una riforma della fiscalità locale che alleggerisca le addizionali comunali e regionali sui redditi medio-bassi.”

Se l’economia della Capitale brilla nelle statistiche del turismo e dei grandi eventi, la percezione di chi la vive ogni giorno racconta tutta un’altra storia. Quella di una città bellissima, ma sempre più esclusiva e difficile da sostenere.

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