Roma lancia il Festival del Co-Housing: l’abitare condiviso per gli anziani tra filosofia, arte e PNRR

Il 30 marzo l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospita il “Festival del Co-Housing”, il primo grande evento pubblico italiano dedicato alle nuove forme di abitare condiviso per anziani: un’intera giornata, dalle 10 alle 17, per lanciare un progetto di animazione civica e culturale che coinvolge l’intero territorio romano fino al 13 giugno 2026.

La Sala Petrassi accoglie un programma che intreccia riflessioni filosofiche e dati scientifici, interventi istituzionali e performance artistiche, panel di esperti e conversazioni intime, costruendo uno spazio civico in cui il pensiero e la vita si incontrano davvero attorno a una domanda sempre più urgente: “come continuare a vivere in modo autonomo, dignitoso e pieno di relazioni quando l’età avanza?”.

Nel corso della giornata sarà proiettato in prima assoluta il video umoristico realizzato dal collettivo “Le Coliche” per il Festival, con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri nel cast.

Il cortometraggio affronta con ironia il tema della convivenza nelle città contemporanee, scegliendo il registro della commedia. Dal 7 aprile il video sarà online e di pubblico dominio.

Il Festival è promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, voluto dall’Assessora Barbara Funari, e realizzato da Doc Servizi Soc. Coop. in partnership con Auser Lazio, Cooperativa Risvolti e Cooperativa Prassi e Ricerca, con il finanziamento del PNRR – NextGenerationEU e il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La giornata inaugurale del 30 marzo alla Sala Petrassi, dalle 10 alle 17, vedrà la partecipazione del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari, di Erri De Luca, Vincenzo Paglia, Donatella Di Cesare, Nicola Piovani, Luca Barbarossa, Ema Stokholma e Maria Grazia Calandrone.

Ad aprire i lavori è il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Le nostre comunità invecchiano rapidamente e questo cambiamento ci obbliga a ripensare molte cose, a partire dal modo di abitare. Portare questo tema al centro del dibattito pubblico significa iniziare a costruire una nuova cultura dell’abitare e dell’invecchiamento, più fondata sulle relazioni, sulla prossimità e sulla solidarietà.”

A seguire, l’Assessora Barbara Funari presenta la visione dell’Amministrazione capitolina: “Con il Festival del Co-Housing Roma Capitale vuole aprire uno spazio di conoscenza e confronto. La sfida oggi è anche culturale: far capire che abitare insieme, mantenendo la propria autonomia, può essere una possibilità concreta.”

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