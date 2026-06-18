Roma, l’inflazione non si ferma: a maggio nuovo record del 2026, stangata su bollette e benzina

Arrivare alla fine del mese, per le famiglie romane, assomiglia sempre di più a un esercizio di equilibrismo finanziario.

La percezione di un carovita opprimente che svuota le tasche trova una spietata conferma nei numeri ufficiali: a maggio 2026 l’inflazione all’ombra del Colosseo ha toccato un nuovo picco dall’inizio dell’anno.

Una fiammata che non risparmia nulla, ma che si accanisce con chirurgica precisione proprio sulle spese fisse e insostituibili: l’affitto, le bollette della luce, l’acqua e il pieno dell’auto.

Il termometro dell’Istat cittadino parla chiaro: l’indice dei prezzi al consumo nella Capitale ha raggiunto quota 103,9 punti, mettendo a segno un balzo di mezzo punto percentuale rispetto ad aprile e di ben 3,6 punti nel confronto con lo stesso periodo del 2025.

Una corsa che non ha conosciuto soste nei primi cinque mesi dell’anno, esasperando una pressione sui bilanci di lavoratori e pensionati già accumulata nei mesi precedenti.

Il “buco nero” della casa: stangata sulle utenze

Il fronte più caldo si conferma quello domestico. Il macro-comparto che raggruppa abitazione, acqua, elettricità, gas e combustibili ha registrato un’impennata del 6,8% su base annua, posizionandosi come il settore in assoluto più critico.

A pesare sono soprattutto i costi legati all’erogazione dei servizi essenziali: la distribuzione dell’acqua segna incrementi a doppia cifra, mentre l’energia elettrica mantiene una traiettoria costantemente al rialzo.

Ma la vera e propria batosta arriva dai combustibili per il riscaldamento e l’uso domestico, i cui prezzi sono schizzati verso l’alto con rincari superiori al 20%, toccando in alcune voci punte vicine al 40%.

Tensioni internazionali e caro-carburanti: muoversi è un lusso

Non va meglio a chi, per lavoro o necessità, deve spostarsi all’interno del congestionato traffico romano. Il capitolo trasporti mette a segno un pesante +5,3%.

La colpa è quasi interamente da ascrivere al caro-carburanti: benzina e gasolio costano mediamente il 17% in più rispetto a un anno fa.

Un’impennata che risente direttamente delle forti tensioni internazionali e dell’instabilità dei mercati energetici globali, fortemente condizionati dal perdurare della crisi geopolitica in Medio Oriente.

Il carrello della spesa e il turismo che “alza” i prezzi

La spesa quotidiana si conferma l’altra grande nota dolente. Alimentari e bevande analcoliche crescono del 3,6% rispetto a maggio dello scorso anno. Si tratta di una percentuale apparentemente contenuta, ma che si innesta su una serie di rincari a catena stratificati negli ultimi tre anni, l’effetto finale è un’erosione devastante del potere d’acquisto reale per i ceti sociali a reddito fisso o medio-basso.

La febbre dei prezzi contagia in modo trasversale quasi ogni aspetto della vita cittadina:

Quotidianità: Costi in aumento per arredamento, manutenzione della casa e servizi alla persona.

Effetto turismo: Ristoranti, bar e alberghi continuano a ritoccare i listini verso l’alto, spinti dall’ondata ininterrotta di visitatori che affolla il centro storico, finendo però per far pagare il conto anche ai residenti.

Cultura e salute: Incrementi più lievi, ma costanti, si registrano anche nei comparti della sanità, dell’istruzione e delle attività culturali e sportive.

La fotografia che emerge da questo scorcio di 2026 mostra una Capitale in cui le emergenze economiche si sovrappongono. Con le spese per la casa e i trasporti che corrono a velocità doppia rispetto ai salari, la capacità di reazione delle famiglie è ridotta al lumicino.

Il carovita non è più un fenomeno temporaneo, ma una tassa strutturale che rischia di impoverire il tessuto sociale della città.

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