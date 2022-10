Roma. Martedì 1° novembre torna la Corsa dei Santi

La conferenza Stampa di Presentazione dell’importante evento sportivo si svolgerà lunedi 31 ottobre , nella Sala Marconi di Radio Vaticana (Piazza Pia) Alla presentazione interverranno: Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Roberto Tavani, Delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio Don Daniel Antunez, Presidente Missioni Don Bosco Antonio Labanca, Ufficio Stampa Missioni Don Bosco Roberto de Benedittis, Presidente ACSI Italia Atletica

“La Corsa dei Santi”, gara competitiva su strada di Km 10,100. È organizzata da L’A.S.D. A.P.S. ACSI ITALIA ATLETICA. La ripresa televisiva è come sempre affidata a Canale 5.

L’evento ritorna il 1° novembre dopo il lungo lockdown con la XIV edizione confermando molteplici scopi istituzionali e benefici che sono quelli di offrire visibilità alla festa popolare e alla celebrazione dei Santi: portare in primo piano un’emergenza umanitaria che chiede la nostra solidarietà, promuovere i valori dello sport secondo la tradizione educativa salesiana.

Il percorso, che si snoda all’interno del centro storico di Roma, tra piazze, chiese e palazzi: partenza Piazza Pio XII Piazza S Pietro con la Maestosa Cupola, gli atleti passeranno Ponte Vittorio Emanuele II, Piazza Bocca della Verità, Piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali, Piazza Venezia, via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, via Cola di Renzo, via della Conciliazione e arrivo in Piazza Pio XII Piazza S Petro.

Tra i numerosi testimonial abbinati al progetto benefico delle ultime edizioni della Corsa dei Santi troviamo: l’atleta paralimpica GIUSY VERSACE, l’altleta statunitense CARL LEWIS, la cantante americana DEE DEE BRIDGEWATER, la cantautrice indonesiana/francese ANGGUN, la schermitrice VALENTINA VEZZALI, il cantante attore imprenditore AL BANO, e l’atleta specialista di salto lungo e di salto triplo FIONA MAY.

Le iscrizioni sono chiuse.

RITIRO PETTORALI : Il pacco gara ed il pettorale potranno essere ritirati Sabato 29 e Domenica 30 e Lunedì 31 Ottobre dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con orario continuato presso il centro iscrizioni situato nei locali della Chiesa Parrocchiale San Giovanni Bosco, in Piazza San Giovanni Bosco – Via Marco Fulvio Nobiliore angolo con Via Pietro Bonfante al quartiere Tuscolano. Si può raggiungere anche con la Metro A fermata Giulio Agricola.

In via eccezionale, ed ESCLUSIVAMENTE PER I RESIDENTI FUORI PROVINCIA DI ROMA, sarà possibile ritirare il pettorale la mattina della corsa presso un gazebo posizionato in Lungotevere Castello (a ridosso di Via della Conciliazione) – dalle ore 7:00 alle ore 8:30. Dopo tale orario NON sarà possibile in alcun modo ritirare il pettorale. Gli interessati sono pregati di inviare un’e-mail di richiesta ad info@corsadeisanti.it. Le richieste non pervenute per e-mail non saranno prese in considerazione.

CHIP

Il chip sarà consegnato insieme al pettorale e dovrà essere utilizzato secondo le istruzioni allegate e pubblicate sul sito a ridosso dell’evento.

TEMPI E RISULTATI

Per stabilire i tempi e i risultati della corsa verranno presi in considerazione i tempi rilevati tramite chip con modalità “gun time”.

I risultati saranno disponibili per tutti i runners sul sito www.tds.sport e www.corsadeisanti.it in tempo reale.

Le classifiche dei tempi saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico o dal Giudice d’Appello.

DEPOSITO BORSE

È previsto un Deposito Borse in Piazza Pia.

RITROVO E PARTENZA

Il ritrovo è previsto dalle ore 7:45 in via Paolo VI e la partenza alle ore 9:15 in Piazza Pio XII (antistante Piazza San Pietro).

TEMPO MASSIMO DI GARA

Il tempo massimo è di 1 ora e 30 minuti

RISTORI

Saranno previsti un ristoro intermedio ed uno finale

PREMI INDIVIDUALI

Il giorno della gara saranno premiati con coppe e/o altri premi i primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti ed i primi 3 uomini e le prime 3 donne Italiani.