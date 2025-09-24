Roma, maxi-operazione antidroga: 17 arresti e decine di dosi sequestrate

Nelle ultime ore, i Carabinieri del Comando Provinciale, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno messo a segno una serie di blitz che hanno portato all’arresto di 17 persone e al sequestro di decine di dosi di sostanze stupefacenti: cocaina, crack, eroina, hashish, marijuana e persino estratto puro di THC.

Il colpo più immediato è scattato in Via della Vasca Navale, dove un romano di 67 anni, a bordo di un’auto a noleggio, è stato trovato con 6 grammi di cocaina divisi in otto dosi.

Poco dopo, un controllo su un motorino ha smascherato due giovani, un 19enne italiano e un 21enne filippino, con 13 grammi di cocaina e 10 di crack, oltre a migliaia di euro in contanti, frutto dell’attività di spaccio.

Nel quartiere San Paolo, i Carabinieri hanno interrotto una cessione di droga da una finestra di un’abitazione, sequestrando 15 grammi di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento.

E ancora, un 19enne è stato fermato in auto con hashish, marijuana e polline di THC ad altissima concentrazione, sostanza ricercatissima nel mercato illegale per i suoi effetti psicotropi.

A Garbatella, due uomini sono stati sorpresi a confezionare dosi di hashish, mentre a Via Manin un ghanese di 25 anni ha opposto resistenza ai Carabinieri tentando la fuga dopo aver ceduto crack, senza però riuscirci.

In quella stessa via, un egiziano di 20 anni è stato arrestato con altri 20 grammi di hashish e contanti.

La catena degli arresti si è estesa a Città Giardino, Trastevere, Trionfale, Acilia e Parioli, con sequestri che hanno coinvolto centinaia di grammi di droga e somme di denaro ritenute provento di attività illecita.

Tra i pusher finiti in manette ci sono giovani appena maggiorenni, adolescenti e persino over 60, a testimonianza di un fenomeno trasversale che colpisce ogni quartiere della città.

Ogni arresto è stato convalidato, e tutto lo stupefacente e il denaro sequestrati sono ora sotto custodia per i successivi adempimenti.

