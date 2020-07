Roma, Musei Civici gratis domenica 5 luglio

Domenica 5 luglio 2020, prima domenica del mese, a Roma ingresso gratuito per tutti nel Sistema Musei in Comune di Roma Capitale. Tutti i visitatori, prenotando preventivamente il biglietto allo 060608 , potranno accedere gratuitamente nei Musei Civici e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) dalle 08.30 alle 19.15 (ultimo ingresso 18.15) e del Circo Massimo (a esclusione di Circo Maximo Experience) dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso 18.00).

L’iniziativa, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con i servizi museali di Zètema Progetto Cultura, fa parte del programma di Romarama.

Le visite saranno effettuate nel rispetto delle linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la prevenzione del Covid-19. E’ necessario prenotare il biglietto chiamando il numero 060608. I possessori MIC potranno anche presentarsi direttamente alle biglietterie dei siti coinvolti e accedere con la card al primo turno di ingresso disponibile, compatibilmente con la capienza del museo. Si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37.5°. È obbligatorio l’utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza di sicurezza dalle altre persone. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie.

Si potranno visitare le collezioni permanenti di Musei Capitolini, Museo di Roma a Palazzo Braschi, Museo dell’Ara Pacis, Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d’Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco, Museo Napoleonico, Museo Pietro Canonica, Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, Museo di Casal de’ Pazzi, Museo delle Mura.

Si potranno inoltre visitare alcune delle esposizioni allestite nei musei, la maggioranza delle quali a ingresso gratuito come la mostra Il Tempo di Caravaggio. Capolavori della Collezione di Roberto Longhi nelle sale espositive di Palazzo Caffarelli ai Musei Capitolini e come le nuove sezioni di Civis Civitas Civilitas. Roma antica modello di città, dedicata alla rappresentazione della città come espressione della civiltà romana, in esposizione ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali con 30 nuove opere rappresentanti ponti, acquedotti e mercati. Fa eccezione la mostra C’era una volta Sergio Leone al Museo dell’Ara Pacis per la quale anche domenica 5 luglio 2020 è previsto il ticket, a ingresso ridotto solo per i possessori della MIC Card.

MOSTRE IN CORSO

IL TEMPO DI CARAVAGGIO

CAPOLAVORI DELLA COLLEZIONE DI ROBERTO LONGHI

MUSEI CAPITOLINI Sale espositive di Palazzo Caffarelli | FINO AL 13 SETTEMBRE 2020

L’ingresso al museo e alla mostra devono essere prenotati separatamente.

C’ERA UNA VOLTA SERGIO LEONE

MUSEO DELL’ ARA PACIS | PROROGATA FINO AL 30 AGOSTO 2020

Ingresso a pagamento. Biglietto ridotto con la MIC

CIVIS, CIVITAS, CIVILITAS. ROMA ANTICA MODELLO DI CITTÀ

MERCATI DI TRAIANO MUSEO DEI FORI IMPERIALI | FINO AL 18 OTTOBRE 2020

ARA GÜLER. SCATTI IN TURCHIA

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE | PROROGATA FINO AL 20 SETTEMBRE 2020

FRAMMENTI. FOTOGRAFIE DI STEFANO CIGADA

MUSEO DI ROMA IN TRASTEVERE | PROROGATA FINO AL 20 SETTEMBRE 2020

MIRESI. SGUARDI E ARCHITETTURE. ROMA-BERLINO-BARCELLONA

CENTRALE MONTEMARTINI e GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

COLORI DEGLI ETRUSCHI. TESORI DI TERRACOTTA ALLA CENTRALE MONTEMARTINI

CENTRALE MONTEMARTINI | PROROGATA FINO AL 1 NOVEMBRE 2020

LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY E LA RIVOLUZIONE DELLA VISIONE. AVANGUARDIE UNGHERESI, FRA ESPRESSIONISMO E BAUHAUS

GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

SÀNDOR VÀLY

GALLERIA D’ARTE MODERNA (chiostro/giardino esterno) | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

SPAZI DELL’ARTE E GALLERIE STORICHE A ROMA (ANNI CINQUANTA-NOVANTA)

GALLERIA D’ARTE MODERNA | PROROGA FINO ALL’11 OTTOBRE 2020

MONICA FERRANDO. BIANCO, NERO, IN LEVITÀ PASSARE. OPERE RECENTI

MUSEO CARLO BILOTTI ARANCIERA DI VILLA BORGHESE | PROROGATA FINO AL 6 SETTEMBRE 2020

CARLO LEVI E L’ARTE DELLA POLITICA. DISEGNI E OPERE PITTORICHE DE L’OROLOGIO

MUSEI DI VILLA TORLONIA. CASINO DEI PRINCIPI | PROROGATA FINO AL 19 LUGLIO

ALCHIMIE DI TERRA E DI LUCE. I MILLE VOLTI DELLA CERAMICA DI GUERRINO TRAMONTI (FAENZA 1915- 1992)

MUSEI DI VILLA TORLONIA. CASINA DELLE CIVETTE | FINO AL 27 SETTEMBRE 2020

ASPETTANDO L’IMPERATORE

MUSEO NAPOLEONICO | PROROGATA FINO AL 25 OTTOBRE 2020

LE ALTRE OPERE. ARTISTI CHE COLLEZIONANO ARTISTI

SEDI VARIE

Museo Carlo Bilotti | PROROGATA FINO AL 23 AGOSTO 2020

Museo Pietro Canonica | PROROGATA FINO AL 30 AGOSTO 2020

Museo di Roma in Trastevere | PROROGATA FINO AL 13 SETTEMBRE 2020

