Roma, operazioni di decoro urbano: bonifica a Porta Pia e Tor Sapienza

La Polizia Locale di Roma Capitale, ha avviato questa mattina una serie di operazioni volte al ripristino del decoro urbano in due aree chiave della città.

Gli interventi, effettuati in collaborazione con AMA, e l’Ufficio Speciale Decoro Urbano, riguardano il sottopasso di piazza della Croce Rossa, in zona Porta Pia, e un’area adiacente al Centro Carni di via Gino Severini, a Tor Sapienza.

A Porta Pia, le pattuglie del II Gruppo Sapienza, insieme al Reparto Assistenza Emarginati, hanno dato il via alla pulizia del sottopasso, dove fortunatamente non è stata riscontrata la presenza di persone durante l’operazione.

Analogamente, a Tor Sapienza, gli agenti del V Gruppo Casilino stanno lavorando per sgomberare e ripulire un’area occupata da tende e alloggi di fortuna, a ridosso di una proprietà Atac. Anche qui, al momento dell’intervento, non sono state trovate persone.

Le operazioni di pulizia e bonifica proseguiranno nelle prossime ore per riportare ordine e sicurezza in entrambe le zone.

