Fidene nel mirino delle forze dell’ordine: maxi operazione per sicurezza e legalità

Un’azione coordinata, una stretta decisa sulla sicurezza e il degrado urbano: Fidene e le zone limitrofe sono state passate al setaccio in un’operazione interforze senza precedenti.

Una task force composta da Polizia di Stato del III Distretto Fidene Serpentara, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Roma Capitale e Asl ha battuto i punti più critici del quadrante, da Città Giardino a Talenti, passando per Piazza Sempione e Conca d’Oro.

L’obiettivo? Ripristinare l’ordine, contrastare il degrado e mettere fuori gioco chi non rispetta le regole.

IL BILANCIO DELL’OPERAZIONE

✔ Oltre 300 persone identificate, tra cui 33 cittadini stranieri

✔ 42 veicoli controllati

✔ 9 attività commerciali sotto la lente delle autorità

✔ 12 violazioni al codice della strada accertate

✔ Sanzioni amministrative per un totale di oltre 61.000 euro

Ma il blitz ha riservato anche provvedimenti immediati. Due locali di somministrazione di cibo e bevande sono stati chiusi sul posto: le condizioni igienico-sanitarie erano inaccettabili, e le norme di sicurezza sul lavoro venivano violate senza scrupoli.

Le sale slot non sono state risparmiate dai controlli: in due di queste, gli agenti hanno trovato violazioni sugli orari di sospensione del gioco e sul divieto di fumo.

E non è finita qui: il titolare di una delle sale è stato denunciato per non aver rimosso uno sportello ATM abusivo, nonostante un ordine diretto del Questore.

LINEA DURA CONTRO IL DEGRADO

L’operazione non è stata un episodio isolato, ma parte di un piano più ampio per rafforzare la sicurezza nei quartieri periferici della Capitale.

