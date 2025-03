Blitz a Corviale: denunce, sequestri e sanzioni nel maxi-controllo dei Carabinieri

Un’operazione su larga scala per contrastare la microcriminalità e il degrado urbano ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione Roma Trullo, con il supporto della Compagnia Carabinieri Eur, del Nucleo Radiomobile di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Il quartiere Corviale è stato il teatro di un’intensa attività di controllo, volta a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno denunciato quattro persone e segnalato al Prefetto sei giovani trovati in possesso di droghe leggere per uso personale.

Tra i denunciati figurano due minori di origine rom, fermati con arnesi da scasso, una chiave elettronica e una centralina per auto, strumenti che lasciano pochi dubbi sulle loro intenzioni. L’intero materiale è stato posto sotto sequestro.

Nei guai anche un 24enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso con 24 grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Un 39enne romano, invece, è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale e trovato alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

Ma non solo: nel veicolo i militari hanno scoperto anche un coltello da cucina lungo 21 cm, immediatamente sequestrato.

Nel corso dell’operazione, sei giovani sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana e segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno inoltre sanzionato un automobilista per mancata copertura assicurativa del veicolo, confermando l’attenzione anche sulla sicurezza stradale.

In totale, i militari hanno identificato 223 persone e controllato 97 veicoli, in un’operazione che ha ribadito la presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.

