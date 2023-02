La città di Roma ricorda Francesco Valdiserri, intitolando con il suo nome l’impianto sportivo comunale di via Alessandro Severo, in VIII Municipio.

La cerimonia si è svolta alla presenza dei familiari e degli amici del giovane investito a ottobre scorso, dell’Amministrazione capitolina, municipale e dei rappresentanti della società sportiva “Giovanni Castello” che opera da oltre 50 anni nel territorio romano e gestisce la struttura di competenza del Dipartimento Sport di Roma Capitale.

Con l’intitolazione del campo sportivo, Roma vuole mantenere viva la memoria di questo ragazzo morto in modo tragico e improvviso. La proposta di dedicargli l’impianto di via Alessandro Severo nel Municipio VIII ha raccolto l’unanimità in Assemblea capitolina.

Il luogo di sport e aggregazione, attraverso il ricordo di Francesco, sarà per tutti i romani anche un monito a non abbassare mai la guardia in tema di sicurezza stradale.

“Questo pomeriggio insieme al Sindaco Gualtieri, alla presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, al presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri, ai colleghi consiglieri e ai rappresentanti della Giunta ho preso parte alla cerimonia di intitolazione dell’impianto sportivo comunale “G. Castello” a Francesco Valdiserri, il giovane romano deceduto lo scorso 20 ottobre a causa di un’autovettura fuori controllo finita sul marciapiede in via Cristoforo Colombo all’altezza dell’incrocio con via Alessandro Severo. Dopo l’approvazione unanime della mozione da me presentata in Assemblea capitolina, è stata oggi scoperta la targa in ricordo dell’ex studente del Liceo Socrate alla presenza dei genitori Luca e Paola e della sorella Daria, della prof.ssa Francesca Marzio del Liceo Socrate e del presidente della Polisportiva Giovanni Castello Enzo D’arcangelo. Questo piccolo gesto che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto per ricordare per sempre Francesco, e tutte le vittime della strada, rappresenta però solo il primo passo verso un impegno più concreto a garantire la sicurezza stradale. Anche con il supporto delle associazioni attive nel settore della prevenzione, infatti, dobbiamo farci carico in modo prioritario di realizzare interventi concreti sulla viabilità e attività di educazione civica per tutelare le fasce più deboli della città come pedoni e ciclisti; insegnare nelle scuole, a partire dai più piccoli, l’importanza del rispetto del Codice della strada e dell’assunzione delle ‘responsabilità individuali’. Dobbiamo contribuire a formare cittadini consapevoli che ogni comportamento può avere delle ripercussioni anche tragiche per noi stessi e per l’intera comunità, consapevoli della sacralità laica di ogni vita umana”.

Così in una nota il consigliere capitolino di Europa Verde Ecologista e presidente della Commissione Sport Nando Bonessio.