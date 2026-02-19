Roma, ruspe al campo nomadi via Salviati: abbattute 40 baracche. Trovata auto di una rapina

A Roma est, tra degrado, roghi di rifiuti e insediamenti abusivi, il Campidoglio ha dato il via a una delle operazioni più attese dai cittadini: lo smantellamento dei cosiddetti “villaggi della solidarietà”.

Il 18 febbraio 2026, via Salviati è diventata teatro di un intervento che risponde anche alle pressioni sociali del confinante Municipio V, dove residenti stanchi di anni di degrado reclamano sicurezza e decoro.

Salviati e Gordiani: il piano di bonifica

L’operazione, coordinata dal Comune e monitorata dal minisindaco Mauro Caliste, prevede due fasi principali:

Via Salviati: abbattimento di 40 insediamenti precari, tra tende e moduli abusivi, area da tempo segnalata per incendi dolosi e illegalità diffusa.

Via dei Gordiani: nei prossimi giorni verranno rimossi altri 10 moduli abitativi, completando il primo step della bonifica.

L’obiettivo: chiudere definitivamente i campi, un traguardo atteso da decenni dai residenti di Tor Sapienza e delle zone limitrofe.

La Ford Fiesta “cannibalizzata”

Durante le operazioni, gli agenti della Polizia Locale hanno fatto un ritrovamento che getta luce su episodi di cronaca nera collegati agli insediamenti: una Ford Fiesta, rubata e utilizzata per una rapina a gennaio, è stata rinvenuta privata di pezzi di ricambio e poi data alle fiamme.

Una pratica, purtroppo comune, per cancellare tracce biologiche o impronte digitali dopo attività criminali.

La voce dei sindacati: Sulpl in pressing

La vicenda ha acceso anche la polemica sindacale. Marco Milani, segretario del sindacato dei caschi bianchi Sulpl, ha sottolineato che la legalità non si garantisce con piantonamenti “vetrina” ai cancelli dei campi, ma con controlli effettivi all’interno: «Bisogna tutelare gli operatori e i cittadini onesti», ha dichiarato, richiamando l’attenzione sulla sicurezza di chi lavora sul territorio.

