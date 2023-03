Roma Termini: inaugurato un nuovo Amazon Locker

Oggi, 1° marzo 2023, nella la stazione Termini della Metro B è stato inaugurato un nuovo Amazon Locker in cui i viaggiatori potranno ritirare o restituire i propri acquisti online in modo comodo, flessibile e sicuro.

L’iniziativa è stata resa possibile da un accordo di dicembre 2022 tra Amazon, Roma Capitale ed Atac, grazie al quale saranno allestiti 21 punti Amazon presso alcune delle stazioni metropolitane delle linee A, B, B1 e C.

L’Amazon Locker di Termini è stato trasformato dallo street artist Luca Font in una vera opera d’arte urbana con figure stilizzate, e a colori vivaci, che evocano l’immagine di una locomotiva e trasmettono il dinamismo e la vitalità di una grande metropoli.

All’inaugurazione hanno partecipato Stefano Tedesco, responsabile di Amazon Lockers Italia; Eugenio Patanè, Assessore alla Mobilità del Comune di Roma; Elisabetta Lancellotti, Vice Presidente Commissione comunale alla Mobilità; Alessandra Pannuti, responsabile di Retake Scuole.

Nel corso dell’evento Amazon ha anche annunciato la rinnovata collaborazione con Retake Roma, sostenendo un progetto di riqualificazione degli spazi comuni del Liceo Scientifico Archimede. I protagonisti del progetto saranno gli studenti del liceo che realizzeranno opere di street art per decorare e valorizzare il portico interno della scuola, sotto la direzione artistica di Luca Font.

«L’amministrazione capitolina – ha spiegato Eugenio Patanè, Assessore Mobilità del Comune di Roma – è molto favorevole a questo tipo di iniziative che si inseriscono all’interno di un più ampio piano della logistica e delle merci, che abbiamo redatto e che porteremo in approvazione in Giunta nelle prossime settimane. Tra le dieci azioni in cui sarà diviso il piano, una di queste riguarda proprio la diffusione dei lockers che sono molto utili perché, da un lato, permettono di ridurre il numero di spostamenti parcellizzati verso i condomini e, dall’altro, portano un numero importante di pacchi in un unico luogo che, come in questo caso, sono degli hub strategici del trasporto pubblico. In questo modo abbiamo una organizzazione migliore della logistica e compiamo un passo importante per avvicinarci a quel concetto di “Città dei 15 minuti” che abbiamo l’obiettivo di realizzare.»

«È motivo di grande orgoglio essere riusciti a portare il nostro servizio anche nella rete metropolitana della Capitale – ha commentato Stefano Tedesco, responsabile di Amazon Lockers Italia. – Abbiamo lavorato in sinergia con ATAC, con l’obiettivo primario di offrire soluzioni comode e sicure, volte a semplificare il più possibile la vita dei milioni di abitanti della città che si affidano ai nostri servizi. Cerchiamo sempre di essere vicini ai nostri clienti, di semplificare la loro vita quotidiana, senza dimenticare la comunità in cui operiamo. Per noi, pensare ai clienti significa anche sostenere le iniziative locali. E qui a Roma sappiamo di avere un partner ideale: l’associazione Retake Roma.»

«La rigenerazione delle aree urbane – ha dichiarato Alessandra Pannuti, responsabile di Retake Scuole – è al centro della nostra missione. Crediamo che far rivivere e ripristinare la dignità degli spazi e degli edifici pubblici sia un potente strumento per aumentare la consapevolezza dei cittadini sull’importanza del bene comune e del senso civico generale. Grazie al sostegno di Amazon, abbiamo l’opportunità di mostrare agli studenti come possono impiegare l’arte ed essere parte della soluzione, aiutandoli a curare, rispettare e godere dei loro spazi comuni.»

Come funzionano gli Amazon Locker

Gli Amazon Locker sono punti di ritiro self-service che offrono la possibilità ai clienti di Amazon di ritirare la loro spedizione in autonomia e senza costi aggiuntivi.

I clienti possono selezionare il punto di ritiro Amazon Locker durante il processo di acquisto – dopo aver scelto un prodotto da acquistare e confermato il contenuto del carrello – per l’invio dei propri ordini.

Una volta consegnato l’ordine presso l’Amazon Locker selezionato, il cliente riceverà una mail di notifica con un codice univoco da utilizzare per il ritiro e l’indirizzo – inclusi gli orari di apertura – del sito in cui è installato il Locker.

Amazon lascerà il pacco nel Locker per tre giorni lavorativi: il cliente potrà ritirare i propri acquisti quando è più comodo grazie ad orari estesi di apertura. Se il ritiro non dovesse avvenire entro questo arco di tempo il pacco ritornerà ad Amazon e verrà automaticamente effettuato il rimborso totale dell’acquisto al cliente.