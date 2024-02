RomaOstia: adidas nuovo partner tecnico

La RomaOstia inaugura la sua 49ª edizione con un nuovo partner tecnico d’eccezione: adidas.

L’azienda tedesca leader nell’abbigliamento sportivo si pone così al fianco della mezza maratona più celebre e partecipata d’Italia in un progetto di notevole importanza e di ampia prospettiva che avrà la durata di 4 anni.

“La partnership con adidas ci rende particolarmente felici” dice Laura Duchi, race director di RomaOstia” è un brand da sempre al top anche nel running, con prodotti di elevato contenuto tecnico e competitivo. Siamo orgogliosi che abbiano scelto la RomaOstia ed insieme abbiamo ideato una t-shirt di alta qualità e molto cool”

“Siamo molto onorati di collaborare con RomaOstia, un evento che dal 1974 offre una storia straordinaria sia dal punto di vista competitivo, con campioni di livello mondiale vincitori di varie World Majors, sia dal punto di vista amatoriale, con la più alta partecipazione assoluta tra tutti gli eventi Running in Italia. Questa combinazione è speciale sia per RomaOstia sia per adidas, perché è la perfetta rappresentazione della nostra comune missione di offrire il meglio per gli atleti, con prodotti sviluppati per battere ogni record, ma anche la giusta soluzione per tutti i runner amatoriali, con prodotti per tutte le diverse esigenze e aspirazioni.” – dichiara Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running & Credibility Sports – adidas

La maglia sarà presentata il 7 febbraio 2024, in occasione della conferenza di presentazione dell’evento.