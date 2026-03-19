Rubano zaino da una Smart, fermati poco dopo: due arresti a Torpignattara

Un furto consumato in pochi istanti e una fuga durata ancora meno. È il bilancio di un intervento rapido della Polizia Locale di Roma Capitale, che nel pomeriggio di ieri a Torpignattara ha portato all’arresto di due giovani accusati di furto aggravato.

Tutto è iniziato quando una pattuglia del V Gruppo Prenestino, impegnata nei consueti controlli sul territorio, è stata fermata da un uomo appena derubato.

La vittima ha raccontato agli agenti che qualcuno aveva forzato la sua Smart ForTwo parcheggiata poco distante, portando via uno zaino contenente un computer Apple Mac e due dispositivi POS.

Immediata la reazione degli operatori, che hanno avviato le ricerche nella zona. In pochi minuti l’attenzione si è concentrata su due giovani che, alla vista della pattuglia, hanno tentato di dileguarsi. Prima di scappare, però, hanno cercato di disfarsi della refurtiva, nascondendo lo zaino dietro alcuni cassonetti.

Un tentativo inutile. Gli agenti li hanno raggiunti e bloccati in breve tempo, recuperando anche il bottino. Determinante, in questa fase, è stata la segnalazione di un commerciante della zona, che aveva notato i due mentre cercavano di liberarsi dello zaino.

I fermati, di 20 e 22 anni, entrambi di nazionalità algerina e già noti alle forze dell’ordine, erano sprovvisti di documenti. Accompagnati negli uffici per gli accertamenti di rito, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

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