Sabato 16 novembre apertura serale Capitolini con musica e performance

Performance, coreografie, letture, videoinstallazioni dialogano con le opere dei Musei Capitolini in un evento unico, protagonisti alcuni artisti di Oceano Indiano, progetto di residenza del Teatro di Roma. Succede sabato 16 novembre, durante la nuova apertura serale straordinaria – dalle 20 alle 24 (ultimo ingresso alle 23) – dei musei di piazza del Campidoglio, nell’ambito dei Weekend della Mic. Ingresso gratuito con la Mic Card o biglietto al costo di un euro.

Questa settimana l’accento è decisamente sul contemporaneo, tra Cogitationes MMXIX | collezione contemporanea (tre interventi creati da tre compagnie per interagire con le opere e gli spazi del museo, in prima assoluta), Talking bodies_Marforio e Galata morente (videoinstallazione-performance in cui Marforio – corpo mitologico – e il Galata – corpo umano – divengono corpi contemporanei grazie alla proiezione di tatuaggi sulla ‘pelle’ marmorea) e Quattro danze coloniali viste da vicino (brevi coreografie in tre diverse sale per indagare “l’incontro e la distanza tra i corpi”, la “retorica coloniale” e le difficoltà cruciali che nascono “nell’incontro con qualsiasi diversità o differenza”).

Serata di forte impegno e respiro, dunque. Con il plusvalore delle visite guidate gratuite ad una delle mostre più gettonate di questi mesi, Luca Signorelli e Roma. Oblio e riscoperte , per gruppi fino a 25 persone e fino a esaurimento posti disponibili (appuntamento all’ingresso della mostra, visite alle 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 e 23.00.

Coronano il weekend gli ormai consueti concerti gratuiti dell’orchestra di Roma Tre: musica iberica sabato 16 alle 16 al Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina. Musica da camera (Mozart, Beethoven, Grieg, Ravel), segnatamente per violino e pianoforte con i giovani Philipp Jonas e Maximilian Schairer, domenica 17 alle 11 al museo Carlo Bilotti di Villa Borghese.

Vedi il programma completo.

I Weekend della Mic sono promossi da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzati da Zètema Progetto Cultura e realizzati grazie alla collaborazione con le principali istituzioni culturali cittadine.