San Basilio, assedio alle piazze dello spaccio: scattano i blitz nelle strade dei lotti

Non si allenta la morsa delle forze dell’ordine su San Basilio. In un quadrante dove la lotta tra Stato e criminalità si gioca spesso nell’ombra dei palazzi popolari, i Carabinieri della Compagnia Roma Monte Sacro hanno dato vita a una nuova operazione “ad alto impatto”.

Seguendo le linee guida del Prefetto Lamberto Giannini per bonificare le zone più sensibili della periferia nord-est, i militari hanno setacciato vicoli e piazze, smantellando una rete di spaccio che tentava di mimetizzarsi tra la routine del quartiere.

La droga corre sulle utilitarie a noleggio

L’inchiesta di strada conferma un trend ormai consolidato: l’uso di auto a nolo come “uffici” mobili per evitare i sequestri dei veicoli di proprietà.

Un 52enne romano è finito in manette dopo essere stato intercettato a bordo di una vettura a noleggio con un carico di cocaina e crack già suddiviso in undici involucri, pronto per la vendita al dettaglio.

Copione quasi identico per un 51enne, fermato dai militari di Nuovo Salario: la sua utilitaria nascondeva dosi di stupefacente e quasi 500 euro in contanti, probabile incasso di poche ore di attività.

Fuga e sequestri in via Corinaldo

Uno dei momenti di maggiore tensione si è vissuto in via Corinaldo, storico punto caldo del quartiere.

Qui, i Carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un trio – due uomini e una donna, tutti con una lunga lista di precedenti – mentre tentavano disperatamente di disfarsi della droga alla vista delle divise.

Il lancio dei pacchetti non è sfuggito agli operatori, che hanno recuperato dosi di cocaina e crack, oltre a un “tesoretto” di 810 euro in banconote di piccolo taglio.

Ricettatori e ordini di cattura

L’operazione ha permesso di chiudere il cerchio anche su altri profili criminali. Una donna di 48 anni è stata rintracciata e condotta nel carcere di Rebibbia in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Nel frattempo, i militari di Tor Sapienza hanno denunciato una 52enne senza fissa dimora per ricettazione: la donna nascondeva nel suo bagaglio diverse carte di credito, risultate oggetto di furto e probabilmente destinate al mercato nero dei pagamenti illeciti.

Il bilancio finale

La serata si chiude con numeri che testimoniano la capillarità dell’intervento: 121 persone identificate, 41 veicoli ispezionati e 7 assuntori segnalati alla Prefettura.

