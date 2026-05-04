San Basilio, sorpresi a prelevare con il bancomat rubato: arrestati

Arrestati mentre tentavano di utilizzare una carta bancomat appena rubata. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno fermato due uomini, di 44 e 56 anni, già noti alle forze dell’ordine, gravemente indiziati dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’intervento è scattato nel primo pomeriggio di ieri in via Montecassiano, nel quartiere San Basilio. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato i due mentre si apprestavano a effettuare un’operazione allo sportello bancomat dell’ufficio postale della zona.

Il controllo immediato ha consentito di accertare che la carta utilizzata era stata sottratta poco prima. Gli approfondimenti successivi hanno fatto emergere che il bancomat, insieme ad altri effetti personali, era stato rubato a una donna di 87 anni, che aveva appena presentato denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri.

Nel corso della perquisizione, i due sono stati trovati in possesso anche di documenti e di un telefono cellulare riconducibili alla vittima.

Alla luce degli elementi raccolti, per entrambi sono scattate le manette. I due arrestati restano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

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