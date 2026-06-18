San Giovanni, caccia ai B&B: ladro seriale smantella le “key box” esterne e svaligia gli appartamenti

Un trolley, uno zaino pieno di arnesi del mestiere e un obiettivo modernamente redditizio: i piccoli forzieri d’acciaio installati accanto ai portoni del centro e delle vie dello shopping per i check-in automatici dei turisti.

Nella notte, gli agenti della Polizia di Stato hanno interrotto la razzia di un romano di 43 anni, un vero e proprio specialista dei furti d’appartamento, sorpreso sulla via Appia mentre smantellava sistematicamente le key lock box delle strutture ricettive per poi svaligiare le camere degli ospiti.

L’uomo, volto già ampiamente noto agli archivi delle forze dell’ordine, è stato bloccato in flagranza di reato. Per lui l’accusa è di furto aggravato e continuato, unita alla violazione delle restrizioni giudiziarie a cui era già sottoposto.

La sveglia nel cuore della notte e il blitz delle volanti

L’allarme è scattato intorno alle tre del mattino grazie alla prontezza di una residente della palazzina finita nel mirino.

Svegliata da una serie di violenti e ritmici rumori metallici provenienti dall’androne principale, la donna si è affacciata alla finestra della sua abitazione.

Nel buio della strada, ha notato l’uomo intento a prendere a colpi di cacciavite e martello le cassette di sicurezza digitali ancorate al muro esterno dell’edificio.

La telefonata al Numero Unico delle Emergenze 112 ha fatto confluire sul posto le autoradio dei Commissariati Trastevere e Celio.

Gli agenti sono riusciti a imboccare la via Appia a fari spenti, piombando addosso al 43enne mentre si aggirava con fare circospetto tra l’androne e i cortili interni, appesantito da borse, pacchi e svariate buste della spesa.

Venti mazzi di chiavi e il market della refurtiva

La perquisizione immediata del bagaglio ha svelato l’efficacia del piano del malvivente. In uno zaino i poliziotti hanno rinvenuto un kit da scasso professionale completo: pinze, cacciaviti di ogni dimensione, chiavi inglesi e grimaldelli.

All’interno di una borsa, invece, la prova regina: venti chiavi dotate di targhette identificative, corrispondenti ad altrettanti appartamenti e stanze affittate come case vacanza e B&B all’interno dello stesso condominio.

Grazie alla preziosa collaborazione del portiere dello stabile, svegliato nel corso delle operazioni, gli investigatori hanno ricostruito la dinamica: il ladro aveva violato le cassette esterne e, mazzo dopo mazzo, aveva aperto le porte di diverse unità abitative e locali di servizio.

Il bilancio della razzia notturna era già consistente. Prima di essere intercettato, il 43enne era riuscito a portar via dalle stanze dei turisti e dalle aree comuni del palazzo:

Una borsa di marca di alto valore

Un tablet di ultima generazione e un telefono cellulare

Portafogli e diverse carte di credito

Numerosi pacchi postali e corrispondenza che il portiere aveva ritirato e custodito per conto dei condomini.

Violato il divieto di dimora: arresto convalidato

Tutta la refurtiva è stata recuperata, inventariata e posta sotto sequestro dagli uffici di Polizia per la successiva e immediata restituzione ai legittimi proprietari.

Dagli accertamenti sul terminale della Questura è emerso inoltre che il topo d’appartamento era un soggetto iper-attivo: appena pochi giorni prima era stato arrestato per un reato analogo e il giudice gli aveva imposto la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del Comune di Roma.

Una prescrizione che l’uomo ha deciso di ignorare per tentare il colpo grosso sulla via Appia.

Portato davanti all’Autorità Giudiziaria per il giudizio direttissimo, l’arresto operato dagli agenti è stato regolarmente convalidato.

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