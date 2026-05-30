Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

San Giovanni, rapinatore solitario assalta supermercato di via Taranto: caccia all’uomo con la bandana

Momenti di grande tensione nella mattinata di venerdì a due passi dalla metro. Minacciata una cassiera per farsi consegnare l'incasso. Bottino da 300 euro

L.B. - 30 Maggio 2026

Bandana blu sulla testa, volto nascosto e movimenti rapidi. È entrato nel supermercato come un qualsiasi cliente, ma in pochi istanti ha trasformato una tranquilla mattinata di acquisti in una rapina.

È accaduto venerdì mattina nel quartiere San Giovanni, a pochi metri dall’omonima fermata della metropolitana, dove un uomo è riuscito a fuggire con l’incasso di una cassa dopo aver minacciato una dipendente.

Il colpo è stato messo a segno all’interno del Pam Local di via Taranto, in una zona particolarmente frequentata da residenti, pendolari e turisti. Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore avrebbe agito da solo.

Dopo essere entrato nel punto vendita, si è diretto verso l’area delle casse e, approfittando di un momento favorevole, avrebbe intimidito una cassiera costringendola a consegnare il denaro disponibile.

L’azione è durata pochissimi minuti. Raccolti circa 300 euro, l’uomo si è allontanato rapidamente dal supermercato, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nonostante la tensione e lo spavento vissuto dai presenti, nessuno è rimasto ferito. Subito dopo l’accaduto è scattata la chiamata al Numero unico di emergenza 112, che ha fatto convergere sul posto gli agenti del commissariato San Giovanni.

Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti e delle persone presenti al momento della rapina e stanno ora lavorando per ricostruire il percorso seguito dal malvivente.

Un contributo decisivo potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato e dagli impianti presenti nelle strade circostanti.

Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e chiarire ogni dettaglio di un episodio che ha riportato la paura tra i commercianti e i lavoratori della zona, nel cuore di uno dei quartieri più frequentati della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati