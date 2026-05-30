San Giovanni, rapinatore solitario assalta supermercato di via Taranto: caccia all’uomo con la bandana

Bandana blu sulla testa, volto nascosto e movimenti rapidi. È entrato nel supermercato come un qualsiasi cliente, ma in pochi istanti ha trasformato una tranquilla mattinata di acquisti in una rapina.

È accaduto venerdì mattina nel quartiere San Giovanni, a pochi metri dall’omonima fermata della metropolitana, dove un uomo è riuscito a fuggire con l’incasso di una cassa dopo aver minacciato una dipendente.

Il colpo è stato messo a segno all’interno del Pam Local di via Taranto, in una zona particolarmente frequentata da residenti, pendolari e turisti. Secondo una prima ricostruzione, il rapinatore avrebbe agito da solo.

Dopo essere entrato nel punto vendita, si è diretto verso l’area delle casse e, approfittando di un momento favorevole, avrebbe intimidito una cassiera costringendola a consegnare il denaro disponibile.

L’azione è durata pochissimi minuti. Raccolti circa 300 euro, l’uomo si è allontanato rapidamente dal supermercato, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Nonostante la tensione e lo spavento vissuto dai presenti, nessuno è rimasto ferito. Subito dopo l’accaduto è scattata la chiamata al Numero unico di emergenza 112, che ha fatto convergere sul posto gli agenti del commissariato San Giovanni.

Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti e delle persone presenti al momento della rapina e stanno ora lavorando per ricostruire il percorso seguito dal malvivente.

Un contributo decisivo potrebbe arrivare dalle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del supermercato e dagli impianti presenti nelle strade circostanti.

Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e chiarire ogni dettaglio di un episodio che ha riportato la paura tra i commercianti e i lavoratori della zona, nel cuore di uno dei quartieri più frequentati della Capitale.

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