San Lorenzo, far west nella notte in via dei Marsi: rissa a pugni e inseguimenti sotto le finestre dei residenti

Le urla squarciano il silenzio della notte. Poi la corsa, gli spintoni, i pugni. In pochi secondi via dei Marsi si trasforma in un’arena improvvisata, sotto gli occhi dei residenti che assistono alla scena dalle finestre delle proprie abitazioni.

A San Lorenzo, uno dei quartieri più frequentati della movida romana, torna la paura dopo l’ennesimo episodio di violenza urbana documentato da un video che nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui social.

Le immagini mostrano un gruppo di giovani coinvolti in una violenta colluttazione. Si rincorrono lungo la strada, si affrontano, mentre una persona finisce a terra durante il parapiglia. Intorno, le voci dei residenti rimbalzano tra i palazzi.

C’è chi grida per fermare gli aggressori, chi li insulta e chi, ormai esasperato, sfoga tutta la propria frustrazione per una situazione che sembra ripetersi con inquietante regolarità.

Il filmato, condiviso online e rilanciato da alcune pagine attive nel quartiere, è diventato in poche ore il simbolo di un malessere che da tempo attraversa San Lorenzo.

Un quartiere che continua a vivere una doppia identità: da una parte il centro della vita universitaria e notturna romana, dall’altra una realtà che molti residenti descrivono come sempre più difficile da governare dopo il tramonto.

Sui motivi che hanno scatenato la rissa restano ancora molti interrogativi. Non è chiaro cosa abbia provocato lo scontro né se vi siano stati feriti.

Le immagini, tuttavia, raccontano una situazione di forte tensione e restituiscono il clima di preoccupazione che da mesi accompagna la vita quotidiana del quartiere.

L’episodio si inserisce infatti in una lunga scia di fatti di cronaca che hanno interessato l’area negli ultimi tempi. Aggressioni, rapine, episodi di violenza e interventi delle forze dell’ordine hanno alimentato un dibattito sempre più acceso sulla sicurezza e sul presidio del territorio.

Solo nei mesi scorsi San Lorenzo era finito nuovamente al centro dell’attenzione per un grave episodio culminato con il ferimento di un uomo durante una lite tra senza dimora.

Nello stesso periodo si sono susseguite diverse denunce di aggressioni e furti ai danni di donne e studenti, contribuendo ad aumentare il senso di vulnerabilità percepito da chi vive nella zona.

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