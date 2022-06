Santa Monica, Saet, Lupi di Marte e Pro Juventute in trionfo

Sette finali, sette sfide hanno celebrato la partnership tra FIPAV Lazio e Decathlon in un weekend di grandi emozioni pallavolistiche.

Quattro di queste hanno assegnato titoli, mentre altre tre hanno messo in palio il piazzamento d’onore del 3° posto. Dopo il successo del Priverno nel femminile, è stata assegnata sabato la Champions Decathlon Cup di Serie D maschile; una sorta di super-finale tra le due formazioni vincitrici dei gironi A e B e già promosse in Serie C al termine della regular season: a conquistarla è stata l’Sck Volley Cali Santa Monica, dopo il 3-1 contro Anzio.

Nella seconda parte del pomeriggio si sono svolte invece le finali della Coppa Lazio Trofeo Decathlon di Serie C maschile, una competizione post season avvincente ed equilibrata fino alla fine. Nella finalina 3-4 posto la RIM Cerveteri si è imposta al tie-break sulla Virtus Roma, mentre nella gara che ha messo in palio il trofeo la NFA Saet ha trionfato 3-0 contro il Green Volley, facendo così scorrere i titoli di coda sulla stagione del massimo campionato maschile della FIPAV Lazio.

Dopo le gare di sabato dedicate al maschile, nella giornata di domenica sono scese in campo alcune tra le ragazze più talentuose del Lazio. Le gare della mattina sono terminate entrambe al tie-break: nella finalina 3-4° posto di Serie D si è imposta la Cosmos Volley Latina (sulla Roma7), mentre nella sfida che ha messo in palio il trofeo la Pro Juventute ha superato la Roma 86 dopo aver resistito al tentativo di rimonta (da 2-0 a 2-2) della formazione capitolina.

A trionfare sono state le ragazze di Monterotondo guidate da Valerio Bergamini. Avvincenti anche le finali di Coppa di Serie C del pomeriggio, sempre targate Decathlon. Al terzo posto si è piazzata la Comal Civitavecchia Volley (3-0 sul San Giorgio Valcanneto Ristorante Tip), mentre ad alzare al cielo la Coppa Lazio di Serie C femminile sono state le giocatrici del Lupi di Marte; in finale Adducci e compagne hanno battuto la Real Caffè Mokasirs Sabaudia con il punteggio di 3-1 (25-15, 18-25, 25-23, 25-18).

Le squadre sono state premiate dal presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi e dai consiglieri Fabio Camilli e Marina Pergolesi.

Tutte le gare sono state trasmesse sul canale YouTube della FIPAV Lazio. Il torneo celebra la partnership tra FIPAV Lazio e Decathlon, azienda che riunisce sotto il proprio marchio oltre 1500 negozi di articoli sportivi su scala mondiale, finalizzata alla promozione della pallavolo sul territorio regionale per il tramite di eventi, tornei, manifestazioni e attività di comunicazione. Il radicato associazionismo di base, i legami indissolubili con i singoli Comuni e con gli Enti Locali e l’interazione costante con il pubblico sono stati – e sono tutt’ora – la ricetta del successo di uno sport portatore di sani principi, sociali ed etici. Valori che Decathlon condivide e promuove a sua volta da decenni, mettendo al centro della propria attività imprenditoriale gli aspetti educativi dello sport, come il fair play e l’amicizia. Le strade del CR Lazio e di Decathlon non potevano quindi che incontrarsi.

FINALE CHAMPIONS DECATHLON CUP SERIE DM: SCK SANTA MONICA CALI – ANZIO PALLAVOLO 3-1 (25-20, 25-13, 23-25, 26-24)

FINALE 3-4 POSTO COPPA LAZIO TROFEO DECATHLON CM: RIM CERVETERI ORT. FLAMINIO – ARMUNDIA VIRTUS ROMA 3-2 (25-19, 21-25, 25-20, 29-31, 15-9)

FINALE 1-2 POSTO COPPA LAZIO TROFEO DECATHLON CM: NFA SAET – GREEN VOLLEY 3-0 (25-18, 26-24, 25-20)

Finale 3-4° posto COPPA LAZIO TROFEO DECATHLON CF: COMAL CIVITAVECCHIA VOLLEY – SAN GIORGIO VALCANNETO RIST. TIP 3-0 (25-21, 25-12, 25-20)

Finale 1-2° posto COPPA LAZIO TROFEO DECATHLON CF: LUPI DI MARTE – REAL CAFFE’ MOKASIRS SABAUDIA 3-1 (25-15, 18-25, 25-23, 25-18)

Finale 3-4° posto COPPA LAZIO TROFEO DECATHLON DF: COSMOS VOLLEY LATINA – POL. ROMA7 VOLLEY 3-2 (25-12, 14-25, 25-10, 19-25, 15-12)

Finale 1-2° posto COPPA LAZIO TROFEO DECATHLON DF: ROMA 86 – PRO JUVENTUTE 2-3 (18-25, 23-25, 25-15, 25-16, 13-15)