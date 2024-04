Sarà così la quarta edizione della Roma XXIVh 

Quest’anno, l’evento sportivo, in programma per il 13 e 14 luglio 2024 presso l’Autodromo di Vallelunga, promette di superare le aspettative, grazie all’introduzione di nuove discipline e alla conferma di quelle che hanno già catturato il cuore di atleti e appassionati nelle edizioni precedenti.

All’evento è stato annunciato che oltre alla tradizionale 24ore di ciclismo, viene introdotta la 12ore, espandendo l’offerta per gli appassionati di ciclismo. Particolare attenzione è rivolta al running con la presentazione delle modalità di partecipazione alla 10km e alla mezza maratona, in collaborazione con entità come Podistica Solidarietà e RomaOstia Half-Marathon. L’evento includerà anche l’area Aqua Imperium con quattro piscine per attività acquatiche.

L'evento del 13 e 14 luglio includerà anche l'area Aqua Imperium con quattro piscine per attività acquatiche. Il benessere sarà promosso attraverso un programma di attività wellness curato da Massimo Alparone. Emiliano Cantagallo, CEO&Founder, ha sottolineato l'importanza della convivenza urbana tra ciclisti, pedoni e automobilisti, grazie a Bike Test, Test Drive e corsa in pista presenti all'evento, supportato da un progetto itinerante di Sara Assicurazioni. Sponsor come Sara Assicurazioni, Segafredo Zanetti e il Birrificio San Gabriel confermano il loro sostegno, quest'ultimo presentando la birra ufficiale dell'evento, la 753 a.C. "Birra Dedicata a Roma

Presente SE.XÓ, il nuovo energy drink, e We Love Your Bike come new entry. Title sponsor 2024 sarà un grande brand automotive, con il nome ancora da annunciare. L’evento è supportato da figure come Giancarlo Fisichella, CEO Roma XXIVh e l’Assessore Alessandro Onorato, evidenziando il forte legame con la città e la promozione dello sport e del benessere.

Grande attenzione è stata riservata anche al mondo del running, con la presentazione delle modalità di partecipazione alla 10km e alla mezza maratona, eventi che si preannunciano ricchi di emozioni e di sfide appassionanti grazie al contributo della Podistica Solidarietà, RomaOstia Half-Marathon e GSBRUN, rappresentati da Giuseppe Coccia (Presidente Podistica Solidarietà) e Francesco Carboni (Direttore Operativo RomaOstia Half-Marathon).

Non meno importante sarà l’area Aqua Imperium, dove quattro piscine saranno allestite per ospitare attività acquatiche variegate, garantendo divertimento per tutti. Wellness e Comunità: le Nuove Frontiere dell’Evento, sul fronte del benessere, la conferenza ha svelato un programma di attività wellness curato nei minimi dettagli dal responsabile e campione mondiale fitness Massimo Alparone, con istruttori selezionati provenienti da tutta Italia.

Questa iniziativa dimostra l’impegno degli organizzatori nel promuovere uno stile di vita sano e attivo, coinvolgendo partecipanti di ogni età e capacità. Un Evento che ha nel suo DNA la sensibilizzazione al rispetto il codice della strada e la Convivenza Urbana tra auto e sportivo su strada.

Giancarlo Fisichella (Ex Pilota F1 e Pilota Ferrari GT) CEO ed Emiliano Cantagallo, CEO & Founder, hanno evidenziato il ruolo chiave dell’evento nel promuovere la convivenza armonica tra ciclisti, pedoni e automobilisti, sottolineando l’importanza di una manifestazione che va oltre lo sport, diventando un vero e proprio momento di condivisione cittadina.

Sabato 12 luglio infatti, per la prima volta in Italia, ci sarà un Test Drive di un grande brand automotive, un bike test con i negozianti di biciclette a far provare i loro gioielli e pista aperta per chi vorrà correre in pista a dimostrazione che “in strada ed in pista vincono le regole” per quanto concerne la sicurezza stradale.

Il concept identificativo di un progetto itinerante creato da Sara Assicurazioni e che Cantagallo, durante l’anno, comunica per le scuole superiori d’Italia. Il silenzio dei presenti nel pubblico seguito da un applauso scrosciante ha sicuramente fatto capire che la Roma XXIVh sta intraprendendo una strada importante.

A queste parole si sono unite quelle di Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, che ha ribadito il sostegno della città a un evento di tale portata, capace di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza. Importante sostegno è arrivato anche dalla presenza di Renato Di Rocco, Vicepresidente onorario dell’UCI, figura di altissimo profilo nel mondo dello sport e del ciclismo.

Il Sostegno degli Sponsor: una Garanzia di Qualità e Innovazione. La conferenza ha visto anche il contributo fondamentale degli sponsor. Sono intervenuti Marco Brachini, Direttore Marketing Sara Assicurazioni, Aldo Mascelluti Commerciale Italia Segafredo Zanetti, e il Birrificio San Gabriel (birrificio ufficiale del Giro d’Italia).

In chiusura i saluti dell’Autodromo di Vallelunga, che ospita per la 4a volta la Roma XXIVh, rappresentato da Francesco Cassioli, Responsabile Commerciale e Coordinatore Operativo dell’Autodromo. Un Title Sponsor in sospeso

La chiusura della conferenza ha visto poi una piccola anticipazione sul Title sponsor 2024: sarà un grande brand automotive.

