Sassuolo-Roma, tornano Mancini e Spinazzola

I giallorossi reduci dal deludente pareggio contro il Servette che mette a rischio la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League scenderanno nuovamente in campo domani (Domenica 3 dicembre alle ore 18:00), al Mapei Stadium contro il Sassuolo per la 14esima giornata di Serie A. Rispetto alla trasferta di Ginevra, ci saranno diversi cambi di formazione. In difesa torna Mancini insieme N’Dicka e Llorente, davanti a Rui Patricio che difenderà la porta al posto di Svilar. Cristante ritorna a centrocampo insieme a Paredes e Pellegrini. Bocciato Aouar, a gara in corso pronti Renato Sanches e Bove. Sulle corsie esterno ecco Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco nessun dubbio, giocano Lukaku e Dybala con Azmoun dalla panchina insieme a Belotti ed El Shaarawy.

Confermati invece in difesa per Dionisi l’ex dell’incontro Vina. Mentre in attacco si affida a Berardi, Pinamonti e Laurientè. Panchina per gli altri ex giallorossi Missori e Volpato.

Sassuolo-Roma, le probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Thorstvedt, Boloca; Berardi, Matheus Henrique, Laurientè; Pinamonti. All.: Dionisi

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho

Sassuolo-Roma, dove vedere la partita:

La partita fra Sassuolo e Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.