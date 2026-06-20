Saxa Rubra, un bene abbandonato rinasce come polo della Protezione Civile e incubatore sociale: apre via Quarto Peperino

Il prossimo venerdì 26 giugno, alle ore 16, aprirà il nuovo presidio del Municipio XV in via Quarto Peperino 39/41, a Saxa Rubra.

Sarà il primo spazio di supporto alle attività di Protezione Civile di Roma Capitale sul territorio municipale ma anche un luogo dedicato a una pluralità di servizi a tutela del territorio e dell’integrazione delle persone in condizioni di svantaggio.

“Un immobile abbandonato da anni che attraverso la sua completa riqualificazione, ma soprattutto attraverso un percorso di coprogettazione, ha permesso a questi spazi di diventare un vero e proprio incubatore sociale. Un lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti con gli Assessori Agnese Rollo e Alessandro Cozza, che ringrazio per aver compreso sin da subito le potenzialità di questa struttura, recuperandola e restituendola alla Comunità“, ha detto il presidente del Municipio XV Daniele Torquati.

L’immobile di Quarto Peperino sarà il polo di supporto e di coordinamento delle attività di protezione civile sul territorio. Dopo essere stato rinnovato è stato assegnato all’Associazione C.A.E.R, Centro Ascolto Emergenza Radio Odv, che svolgerà sul territorio un importante attività di monitoraggio e prevenzione, oltre che essere pronta all’operatività nel momento del servizio.

Il presidio ospiterà anche il nuovo progetto di welfare generativo ideato dal Municipio che prevede la formazione di persone selezionate dai nostri servizi sociali e il loro inserimento lavorativo attraverso la costituzione di una cooperativa sociale di tipo B.

Locandina

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