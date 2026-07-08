L’emergenza di via Patini arriva davanti ai giudici: «Così si violano i diritti»

È cambiato lo scenario meteorologico, ma l’impatto con l’infrangibile muro della burocrazia italiana resta lo stesso.

Davanti ai cancelli dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, in via Teofilo Patini (zona Tor Sapienza), il copione della disperazione non subisce variazioni con il mutare delle stagioni.

Sono spariti i piumini pesanti, le coperte di lana e i bracieri improvvisati per scaldarsi dal gelo della notte; oggi, nei medesimi accampamenti sul marciapiede, ci sono bottiglie d’acqua tiepida, cartoni usati come paravento e ombrelli aperti per trovare un briciolo di ombra.

Le persone, però, continuano ad arrivare con quindici, venti ore di anticipo, passando l’intera notte in strada nell’unica speranza di superare la sbarra d’ingresso al mattino.

Chi deve rinnovare il permesso di soggiorno, sbloccare una pratica di ricongiungimento familiare o presentare istanza di protezione internazionale si scontra con una macchina anagrafica che viaggia a scartamento ridotto.

Nonostante i recenti interventi del Comune per ripulire l’area e installare recinzioni di decoro, il problema strutturale rimane irrisolto: i posti disponibili all’interno degli sportelli sono una frazione minima rispetto all’oceano di richieste.

«Le persone iniziano a mettersi in fila già dal primo pomeriggio del giorno precedente per l’apertura del mattino dopo», racconta Mattia Gregorio, delegato della Federazione del Sociale dell’Usb, che quotidianamente assiste i richiedenti asilo. «I numeri reali dicono che martedì scorso sono riusciti a entrare appena quindici cittadini stranieri, mentre circa settanta sono stati rispediti indietro a mani vuote. Il giorno successivo la quota d’ingresso è salita a venticinque, ma fuori ad aspettare c’erano almeno ottanta persone». Una lotteria dei diritti che, dopo una parziale tregua a fine maggio, è tornata ai livelli critici dell’inverno, con l’aggravante dell’afa estiva.

Il paradosso dei regolari: «Spinti così nel lavoro nero»

Il dramma di via Patini non riguarda soltanto i nuovi arrivi, ma tocca da vicino una fetta consistente del tessuto economico sano della Capitale. In coda ci sono badanti, operai edili, cuochi e riders: persone che hanno già una casa in affitto, pagano le tasse e lavorano regolarmente. Eppure, il ritardo cronico nel rinnovo del tesserino plastificato li fa piombare in un limbo giuridico rischioso.

Senza un documento in corso di validità, molti datori di lavoro scelgono di non rinnovare i contratti o congelano le assunzioni. «Lasciare queste persone bloccate in un vuoto amministrativo senza fine — incalza l’esponente dell’Usb — significa di fatto gettarle nelle braccia del caporalato, del lavoro nero e dello sfruttamento economico».

Scatta il ricorso in Tribunale: «Prassi discriminatoria»

La mobilitazione è così uscita dalla strada per entrare direttamente nelle aule di giustizia. Il sindacato Usb, affiancato dalle storiche associazioni del terzo settore A Buon Diritto, AttivaDiritti e Spazi Circolari, ha promosso un’azione civile formale contro la Questura di Roma per conto di una trentina di cittadini stranieri.

Il pool di avvocati composto da Giulia Crescini, Salvatore Fachile e Gennaro Santoro punta a scardinare il sistema degli accessi, chiedendo ai giudici di dichiarare il “carattere discriminatorio” delle modalità di accoglienza dell’ufficio di Tor Sapienza.

«Chiediamo al Tribunale di accertare l’illegittimità di una prassi gestionale che calpesta la dignità umana, costringendo decine di persone a bivaccare sui marciapiedi per giorni per poi consentire l’accesso solo a una minima parte di loro», spiega l’avvocato Gennaro Santoro. La prima udienza del processo civile è già stata fissata per il prossimo autunno.

Nel frattempo, anche la politica locale prova a muoversi. Alla Pisana e in Campidoglio il faro è acceso: la presidente della commissione Politiche Sociali e Salute del Comune, Nella Converti, ha presentato una mozione urgente che impegna il sindaco Roberto Gualtieri a fare pressione su Viminale e Parlamento per tagliare i tempi morti delle sanatorie e dei rinnovi, evidenziando i rischi sanitari di chi è costretto alle lunghe attese sotto il sole.

Roma ultima in Italia: il collasso dei Decreti Flussi

A fotografare le difficoltà del sistema sono anche i numeri. Nel 2024, a fronte di oltre 6.800 quote d’ingresso assegnate alle imprese della Capitale attraverso i decreti flussi, i permessi di soggiorno rilasciati sono stati appena 85.

Un dato che colloca Roma all’ultimo posto a livello nazionale e che, secondo le associazioni impegnate sul fronte dell’immigrazione, contribuisce ad alimentare l’irregolarità amministrativa e a rendere croniche situazioni come quella che si ripete ogni giorno davanti agli uffici di via Patini.

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