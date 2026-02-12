Sciopero dei servizi mortuari a Roma: stop al recupero salme per 24 ore

Roma si ferma anche sul fronte più delicato dei servizi pubblici. Domani, venerdì 13 febbraio 2026, i lavoratori della cooperativa sociale Barbara B incroceranno le braccia per l’intera giornata, sospendendo il servizio di recupero salme su tutto il territorio capitolino per conto di Ama.

Un’attività silenziosa ma essenziale, che interviene nei casi di decessi in luoghi pubblici, incidenti stradali o ritrovamenti di persone ignote. Dieci operatori chiamati a operare senza orari né pause, oggi però arrivati al limite.

Alla base della protesta, spiegano dalla Fp Cgil, ci sono mesi di ritardi nel pagamento delle retribuzioni. Una situazione che, dopo una breve tregua estiva favorita anche da un’interlocuzione con Ama, sarebbe precipitata nuovamente a partire da novembre 2025.

Secondo il sindacato:

Ai dipendenti sarebbero stati corrisposti soltanto acconti sporadici e insufficienti;

Una condizione definita “non più sostenibile” per chi svolge un compito tanto delicato quanto invisibile agli occhi della città.

La Fp Cgil parla di una protesta inevitabile e punta il dito contro la gestione della cooperativa:

Il sindacato chiede una soluzione immediata e il ripristino regolare degli stipendi, sottolineando come il servizio non possa essere garantito in condizioni di precarietà economica.

Lo sciopero potrebbe avere conseguenze significative per la Capitale. Il servizio di recupero salme riguarda il trasferimento verso gli obitori di riferimento, tra cui quello comunale di via dei Foscari e il Verano.

In caso di incidenti stradali o decessi in luoghi pubblici nella giornata di venerdì, i tempi di intervento potrebbero allungarsi sensibilmente, con inevitabili criticità organizzative e igienico-sanitarie.

Ama e Polizia Locale potrebbero essere costrette ad attivare soluzioni straordinarie per contenere l’emergenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.