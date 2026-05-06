Scippano un’anziana in sedia a rotelle: presi. In casa avevano un “deposito” di smartphone e orologi

Un colpo vile, messo a segno in pieno giorno contro una persona vulnerabile, ha portato alla scoperta di una centrale della ricettazione nel quadrante est della Capitale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno denunciato tre persone – due donne e un uomo di origini rom, già noti alle forze dell’ordine – con le pesanti accuse di furto con strappo e ricettazione in concorso.

L’assalto in piazza De Cristoforis

L’allarme è scattato intorno alle 17:00 di ieri, quando i militari sono intervenuti d’urgenza in piazza De Cristoforis, tra i quartieri Portonaccio e Casal Bertone.

Qui, una donna di 79 anni costretta su una sedia a rotelle ha raccontato il suo incubo: una donna le si era avvicinata con estrema rapidità, strappandole dal collo la collana d’oro per poi fuggire a bordo di un’auto dove l’attendeva un complice al volante.

L’inseguimento e il blitz nel covo

Grazie alla descrizione del veicolo e alla rapidità delle indagini, i Carabinieri sono riusciti a intercettare l’auto poco dopo. A bordo sono stati identificati una 37enne, trovata ancora in possesso della collana appena scippata, e un 31enne alla guida.

Ma le indagini non si sono fermate al fermo stradale. Gli accertamenti hanno condotto i militari fino a un’abitazione in via Vitaliano Ponti, a Casal Bruciato. All’interno dell’appartamento i Carabinieri hanno sorpreso un terzo complice di 38 anni e, soprattutto, hanno rinvenuto un vero e proprio “magazzino” del malaffare.

Il bottino sequestrato

La perquisizione ha portato alla luce merce di dubbia provenienza per un valore considerevole, di cui i presenti non hanno saputo giustificare il possesso:

Decine di confezioni di sigarette elettroniche nuove;

Numerosi smartphone e orologi da polso;

Diversi oggetti di bigiotteria;

Una pistola giocattolo, riproduzione fedele di un’arma reale e priva del tappo rosso di sicurezza.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro per risalire ai legittimi proprietari tramite le denunce di furto presentate negli ultimi giorni.

Per i tre è scattata la denuncia a piede libero all’Autorità Giudiziaria, mentre la collana è stata restituita alla 79enne, visibilmente scossa ma sollevata per l’esito dell’intervento.

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