Screening oncologici, il Lazio resta indietro: adesioni tra le più basse d’Italia

Screening Oncologico Tasso di Adesione nel Lazio Il Confronto Nazionale / Criticità Tumore al Seno 43,6% Più della metà delle donne ignora l’invito. Peggio fanno solo Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Cervice Uterina 33,2% Abisso rispetto al Nord: in Friuli l’adesione sfiora il 72%, in Umbria supera il 65%. Colon-Retto 24,5% Il dato più nero. Tre romani su quattro rinunciano al kit di controllo. Dietro ci sono solo Calabria, Sicilia e Campania.

Le conseguenze cliniche di questo cortocircuito sono drammatiche.

L’Analisi della Fondazione Gimbe

Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe e rilanciati nel rapporto, la scarsa adesione ai programmi di prevenzione ha causato la mancata diagnosi precoce di oltre 50mila tumori a livello nazionale.

Significa che decine di migliaia di persone stanno scoprendo (o scopriranno nei prossimi mesi) la presenza di una neoplasia in uno stadio già avanzato o metastatico, quando le probabilità di successo delle terapie immunoterapiche o chirurgiche sono drasticamente ridotte e l’impatto sulla qualità della vita diventa devastante.

Per la sanità del Lazio la sfida del futuro non si esaurisce quindi nell’acquisto di nuovi macchinari per la radioterapia o nel rinnovo dei laboratori. La vera scommessa editoriale e politica sarà quella di ricostruire da zero il canale di comunicazione con il paziente, digitalizzando gli inviti e radicando la medicina del territorio.

Perché nella lotta contro il cancro, intercettare la malattia con mesi di anticipo rimane l’unica vera variabile in grado di fare la differenza tra la vita e la morte.