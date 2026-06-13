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Screening oncologici, il Lazio resta indietro: adesioni tra le più basse d’Italia

Il rapporto di "Medici del Mondo" alla Camera gela la sanità regionale

L.B. - 13 Giugno 2026

Uno scudo gratuito, salvavita e accessibile a tutti che però, nei fatti, viene ignorato dalla maggioranza della popolazione.

Nel Lazio la cultura della prevenzione medica continua a scontrarsi con un muro di diffidenza, disinformazione e criticità organizzative.

A tracciare il bilancio di questa emergenza silenziosa è l’ultimo rapporto sullo stato di salute del Servizio Sanitario Nazionale, presentato da Medici del Mondo alla Camera dei Deputati.

Il documento fotografa un’Italia spaccata a metà, ma riserva al Lazio una delle pagelle più allarmanti della penisola, collocando la regione stabilmente nei gradini più bassi delle classifiche nazionali.

I dati ufficiali dell’Osservatorio Nazionale Screening certificano un ritardo cronico che rischia di gravare pesantemente sulla rete oncologica ospedaliera nei prossimi anni.

Nonostante le campagne di sensibilizzazione, i solleciti epistolari e i camper della salute nelle piazze, la risposta dei cittadini ai tre principali programmi di screening gratuiti della Asl resta drammaticamente parziale.

La Mappa dei Controlli Rifiutati: Seno, Cervice e Colon

Il report analizza nel dettaglio le tre macro-aree della prevenzione oncologica ministeriale, evidenziando una fuga di massa dai test diagnostici:

Screening Oncologico Tasso di Adesione nel Lazio Il Confronto Nazionale / Criticità
Tumore al Seno 43,6% Più della metà delle donne ignora l’invito. Peggio fanno solo Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.
Cervice Uterina 33,2% Abisso rispetto al Nord: in Friuli l’adesione sfiora il 72%, in Umbria supera il 65%.
Colon-Retto 24,5% Il dato più nero. Tre romani su quattro rinunciano al kit di controllo. Dietro ci sono solo Calabria, Sicilia e Campania.

Le conseguenze cliniche di questo cortocircuito sono drammatiche.

L’Analisi della Fondazione Gimbe

Secondo i dati elaborati dalla Fondazione Gimbe e rilanciati nel rapporto, la scarsa adesione ai programmi di prevenzione ha causato la mancata diagnosi precoce di oltre 50mila tumori a livello nazionale.

Significa che decine di migliaia di persone stanno scoprendo (o scopriranno nei prossimi mesi) la presenza di una neoplasia in uno stadio già avanzato o metastatico, quando le probabilità di successo delle terapie immunoterapiche o chirurgiche sono drasticamente ridotte e l’impatto sulla qualità della vita diventa devastante.

Per la sanità del Lazio la sfida del futuro non si esaurisce quindi nell’acquisto di nuovi macchinari per la radioterapia o nel rinnovo dei laboratori. La vera scommessa editoriale e politica sarà quella di ricostruire da zero il canale di comunicazione con il paziente, digitalizzando gli inviti e radicando la medicina del territorio.

Perché nella lotta contro il cancro, intercettare la malattia con mesi di anticipo rimane l’unica vera variabile in grado di fare la differenza tra la vita e la morte.

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