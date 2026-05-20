SCUOLABUS: con Giulia Anania, a Roma, il viaggio diventa racconto

Uno scuolabus anni ’70 che attraversa Roma trasformandosi in un palcoscenico itinerante.

Un viaggio tra musica, parole, racconti e incontri capace di cambiare lo sguardo sui quartieri della città. Questo è SCUOLABUS – quando il viaggio diventa racconto, il nuovo format performativo del Roma Borgata Festival ideato da Alessandra Muschella e con protagonista Giulia Anania, una serie di appuntamenti itineranti che dal 30 maggio al 9 settembre, per 4 date con 4 ospiti diverse, porteranno il pubblico ad attraversare il Pigneto, il Trullo, Tor Marancia e Torpignattara a bordo di uno scuolabus vintage, vivendo un’esperienza immersiva tra performance dal vivo e narrazione urbana.

Non lo spettacolo tradizionale. Non una visita guidata. Ma un percorso collettivo dove il viaggio stesso diventa racconto, occasione di incontro e scoperta.

Ogni appuntamento un’artista, una firma, voce e volto femminile proveniente dal mondo della musica, del teatro e della performance, chiamata a dialogare con i quartieri e con le storie che li attraversano, con la guida di una delle più riconoscibili cantautrici della scena romana: Giulia Anania.

“Vogliamo far rivivere alle persone le emozioni della gita scolastica…” spiega Giulia Anania “ma nella loro città e alla loro età. La mia chitarra, la voce, le storie, le poesie e ogni volta un’ospite straordinaria al mio fianco. I paesaggi umani e urbani dentro e fuori dal finestrino faranno parte del viaggio che conserveremo. Per tornare a meravigliarci ogni giorno del quotidiano. Sullo scuolabus della vita”.

Si parte sabato 30 maggio alle ore 19.00 al Pigneto con, accanto a Giulia Anania, Fabiana Guarcini, astrologa e performer nota al pubblico come Astronza. Da anni impegnata nella divulgazione astrologica attraverso spettacoli, workshop e attività editoriali, Fabiana Guarcini porterà sullo Scuolabus uno sguardo ironico e poetico sul rapporto tra esseri umani, cielo e città.

Venerdì 12 giugno alle ore 19.00 al Trullo, sarà poi la volta di Sara Drago, attrice teatrale e volto della serie televisiva Call My Agent Italia, artista dalla forte sensibilità scenica e narrativa, capace di attraversare teatro, cinema e televisione mantenendo una ricerca personale e indipendente.

Il terzo appuntamento partirà venerdì 19 giugno alle ore 19.30 da Tor Marancia con la partecipazione di Diana Tejera, cantautrice, polistrumentista e produttrice romana, da sempre attenta alla contaminazione tra sonorità intime e sperimentazione musicale.

L’ultimo viaggio, in programma mercoledì 9 settembre alle ore 20.00 a Torpignattara, vedrà protagonista Lavinia Mancusi, musicista e cantante capace di intrecciare folk, musica popolare e canzone d’autore in una ricerca artistica profondamente legata alle radici culturali del territorio.

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Direzione Artistica Alessandra Muschella

Con il sostegno del Ministero della Cultura

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