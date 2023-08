Sesta edizione di Labico in frasca 2023

Il comune di Labico (RM) torna a valorizzare il centro storico con proposte culinarie immerse nella storia e cultura del borgo metropolitano.

Il 23 e 24 agosto 2023, tutti i turisti e appassionati di piatti tipici locali potranno sublimare il loro palato, con una serata originale con un forte senso di comunità e che negli anni si è affermata come un pilastro dell’estate Labicana.

“Abbiamo sostenuto e finanziato questa iniziativa, come tante altre nei Comuni della Città metropolitana di Roma – ha sottolineato Il Vicesindaco metropolitano, Pierluigi Sanna, presente alla cerimonia di apertura – con interventi programmati per promuovere il territorio e aiutare le amministrazioni pubbliche a valorizzare iniziative che mettano in risalto ogni aspetto peculiare delle comunità locali e per promuovere un turismo che richiami tutte quelle persone che hanno scelto di rimanere nella Capitale. Ho trovato la passione di tanti volontari, di tutta l’Amministrazione comunale e della Protezione Civile che è riuscita a mettere a punto un’accoglienza perfetta per quanti vorranno visitare Labico in questi giorni di festa”.

In questi giorni sarà possibile, fino ad esaurimento posti, degustare i succulenti menù elaborati delle fraschette partecipanti, accompagnato dalla buona musica.

Quest’anno saranno ben otto le fraschette partecipanti tra quelle storiche e nuovi ingressi: Aromi, Branca, Carbonaro, Dal colle al cantinone, Garibaldi, Manna Ciò, Sor Pippo e i Torrioni di Lugnano. Otto brigate all’opera ormai da settimane che verranno giudicati dallo Chef Stefano Bartolucci.