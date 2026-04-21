Sfida tra 28 squadre al 79° Gran Premio della Liberazione

Saranno 28 le squadre partecipanti, di cui 10 estere, a rinnovare l’eterna sfida tra i professionisti del 25 aprile. Una bella notizia dalla Uae Gen Z: il “Mondiale di primavera Under 23” costituirà il ritorno in gara del talento strada-pista Davide Stella, dopo la caduta all’AlUla Tour e un successivo scontro con un’auto in allenamento che l’hanno tenuto lontano dalle competizioni per quasi tre mesi.

A proposito di atleti multidisciplinari, Christian Fantini sarà la punta di diamante della Solme Olmo Arvedi, mentre la Padovani si presenta con un Riccardo Lorello in gran spolvero ma anche con quel Mirko Bozzola che si aggiudicò il Liberazione Juniores nel 2022.

Altri nomi da annotare sui taccuini sono Nicolò Arrighetti della General Store, Davide Basso della Beltrami TSA, Alessio Menghini della Technipes #InEmiliaRomagna e Riccardo Fabbro della Trevigiani Energiapura Marchiol. Non dovrebbe mancare nemmeno un nipote d’arte come Ivan Taccone della Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente, il cui nonno Vito negli anni Sessanta fece incetta di tappe al Giro d’Italia e conquistò Il Lombardia.

Tra gli stranieri che vedremo all’opera al Liberazione, l’Italia in questa primavera ha avuto modo di conoscere bene Andriy Zozulia dell’Ukraine Cycling Team, autore di buoni piazzamenti nel nostro Paese: lui e i compagni fanno parte di un gruppo di 15 atleti e atlete che furono portati via dalla guerra nel 2022, ancora minorenni, dal team coordinato da Lorenzo Carrara e da dirigenti del GSC Villongo rispondendo all’appello dell’ucraino “italiano d’adozione” Ruslan Pidgornyy. Noto alle nostre latitudini (e membro di una squadra italiana) è inoltre Ilya Slesarenko, della Biesse Carrera: lo scorso anno il bielorusso sorprese tutti da Juniores con le sue prestazioni nella Veleka di Claudio Terenzi, organizzatore dell’evento, che nella sua Roma riabbraccerà e rivedrà quindi all’opera il ragazzo che ha contribuito a lanciare.

L’internazionalità dell’evento è rinforzata anche da un’altra formazione Development, oltre alla già citata UAE, ossia quella della NSN; dai Continental team Skyline (USA), Zappi (UK, pur con la guida italiana di patron Flavio Zappi), Petrolike (messicana, ultima eredità sportiva del compianto Gianni Savio) e la habitué danese Airtox Carl Ras; da un’altra habitué come il Monaco (espressione ciclistica del Principato, diretta dal piemontese Guido Possetto), dalla novità irlandese Velo Performance Team e dalla Nazionale slovena.

Ci sarà pure la “devo” di una Professional italiana: la Nippo Nuovacomauto Obor, vivaio della Solution Tech. A completare il lotto della squadre italiane, troviamo 9 club: Tripetetolo, Hopplà, Maltinti Lampadari, Aran Cucine Vejus, Pregnana, Sissio, Avezzano, Pistoiese e Good Shop.

CALEFFI LIBERAZIONE WOMEN

Quinta tappa della Coppa Italia delle Regioni femminile, la prova Elite di categoria 1.1 che aprirà il grande 25 aprile di Roma avrà un’osservata speciale: la Uae Adq, che ha dominato le ultime due edizioni e quest’anno affiancherà alla classe 2002 Sofie Van Rooijen un sestetto della formazione Development, nel quale spicca Giada Silo, che da Juniores è stata campionessa italiana e quinta ai Mondiali in Ruanda. Tra le avversarie pronte a dare battaglia ci sarà un’altra campionessa azzurra: Gaia Tormena, sei volte iridata nella mountain bike Eliminator, unica atleta italiana del team Torelli. Sarà invece Giorgia Vettorello, reduce da due annate nel World Tour, l’unica italiana del neonato club francese Devoluy Region Sud.

Le altre 13 squadre al via saranno la Continental elvetica Nexetis, con Nika Bobnar e Jasmin Liechti che a inizio marzo hanno vinto le classiche croate di Umago e Porec, la Nazionale ucraina e i team italiani Gauss Petrucci, Bepink Vini Fantini, Top Girls Fassa Bortolo, Zhiraf Pagliaccia, Born to Win, Horizons, Mendelspeck, Pro Cycling Team Fanini, Biesse Carrera Zambelli, Aromitalia Vaiano (con la ciclista lituana Rasa Leleivyte pronta a misurarsi ancora una volta col circuito di Caracalla a 37 anni) e, ultima ma non certo meno importante, la Isolmant Premac Vittoria che può contare sulla giovane stella Chantal Pegolo.

COATI LIBERAZIONE JUNIORES

A inaugurare venerdì 24 l’intera manifestazione dei Lazio Bike Days saranno, proprio come per gli Under 23 dell’indomani, 28 squadre. Ai nastri di partenza anche il team di patron Terenzi, la Veleka, aggregatrice di sogni e culture; la messicano-sammarinese Monex, la tedesca Rose NRW e una schiera di formazioni a comporre una variegata geografia d’Italia: dal Veneto la Sandrigo, la Autozai Contri, la Spercenigo Industrial Forniture Moro, l’Accademia Ciclistica Caneva e la Postumia 73; dalla Lombardia l’Energy Team, la Travel & Service, la Bustese Olonia, la Ecotek Zero24, la Guerrini Senaghese, la Pool Cantù, la Salus Seregno e la Casalese Armofer; dalla Romagna la General System; dalla Toscana la Monsummanese, la Neri Sottoli Lucchini Energy e Il Pirata Vangi; dall’Umbria la Fortebraccio da Montone, dalle Marche la Cam Futuro, dall’Abruzzo il Team Belvedere e la Vini Fantini Tralfo; dalla Campania la CPS, dallo stesso Lazio il team Coratti, la Audax Fiormonti e la Race Mountain Folcarelli.

La meglio gioventù del pedale italiano sarà poi in scena quel giorno con il DPiù Liberazione Allievi e il VF Costruzioni Liberazione Esordienti. Lo spettacolo proseguirà inoltre nel tardo pomeriggio con il Liberazione Amatori e l’indomani mattina con i Giovanissimi (in contemporanea alla corsa femminile Elite) nel Liberazione Kids.

PROGRAMMA DEI “LAZIO BIKE DAYS”

VENERDÌ 24

9:30 COATI LIBERAZIONE JUNIORES

12:30 DPIÙ LIBERAZIONE ALLIEVI

15:30 VF COSTRUZIONI LIBERAZIONE ESORDIENTI

16:30 LIBERAZIONE AMATORI

SABATO 25

9:00 CALEFFI LIBERAZIONE WOMEN (gara femminile Elite)

10:00 LIBERAZIONE KIDS (Giovanissimi)

12:00 BIKE4FUN – Pedalata del Dono e dei Donatori + Camminata del Dono e dei Donatori

14:00 79° GRAN PREMIO DELLA LIBERAZIONE (gara maschile U23)

18:00 LIBERAZIONE RUN

Credits foto: Simone Lombi

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