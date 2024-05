Sgomberate le ex officine “Romanazzi” a Tor Cervara

L’Assessore ai Lavori Pubblici ed Urbanistica del IV Municipio Dino Bacchetti ci informa con una nota che dalla mattinata odierna (27 maggio) sono in corso le operazioni di sgombero e bonifica delle ex officine “Romanazzi” in via di Tor Cervara, stabilimenti occupati abusivamente da anni.

Terminate le operazioni delle forze dell’ordine inizieranno quelle di bonifica e messa in sicurezza del sito che verrà riconsegnato al legittimo proprietario.

“Tutto questo” si legge nella nota di Bacchetti “è propedeutico alla demolizione dei manufatti esistenti con riduzione della cubatura, che darà vita ad nuovo polo con destinazione logistica/produttiva di 10.000 metri quadri circa, con parcheggi pubblici su Via di Tor Cervara e sistemazione della fermata del trasporto pubblico oggi pericolosissima. Ringraziamo il Prefetto, il Questore e tutte le forze dell’ordine presenti per la grande collaborazione dimostrata.”

