Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Sicurezza e decoro nel cuore di Roma: maxi-controlli dei Carabinieri a Colle Oppio e San Lorenzo

L'operazione ad alto impatto ha colpito duramente i reati predatori e le piazze di spaccio tra il rione Monti, il Celio e San Lorenzo, procedendo in parallelo a una massiccia campagna di bonifica urbana in collaborazione con l'AMA

Redazione - 16 Maggio 2026

Un doppio blitz per restituire sicurezza e vivibilità al cuore della Capitale. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante hanno passato al setaccio le aree più sensibili del centro storico e della movida studentesca, muovendosi lungo i binari tracciati dal Prefetto Lamberto Giannini.

L’operazione ad alto impatto ha colpito duramente i reati predatori e le piazze di spaccio tra il rione Monti, il Celio e San Lorenzo, procedendo in parallelo a una massiccia campagna di bonifica urbana in collaborazione con l’AMA. Il bilancio complessivo parla di nove arresti, due denunce e centinaia di chili di immondizia rimossi da parchi e strade.

Colle Oppio: caccia ai pusher e scorta all’AMA nel parco

La prima tranche dell’intervento ha preso di mira il Parco di Colle Oppio e i rioni limitrofi (Monti e Celio), quadranti storicamente esposti a fenomeni di microcriminalità.

Qui i militari hanno fatto scattare le manette per cinque persone: tre sono state sorprese in flagrante per furto aggravato in concorso, una è stata bloccata per evasione e l’ultima è passata dai giardini direttamente alle camere di sicurezza per detenzione e spaccio di stupefacenti (sequestrati oltre 24 grammi di hashish). Un sesto uomo è stato invece denunciato a piede libero per furto.

L’attività dell’Arma ha fatto da scudo protettivo agli operatori dell’AMA, che hanno potuto lavorare in totale sicurezza per ripristinare il decoro dell’intera area verde.

Mentre i Carabinieri identificavano 161 persone e controllavano 49 veicoli, i netturbini hanno proceduto al taglio dell’erba alta, alla potatura degli alberi e alla rimozione forzata di circa 200 chili di rifiuti accumulati tra i cespugli, spesso utilizzati dai pusher come nascondiglio per le dosi.

San Lorenzo: stretta sulla movida e caccia al crack

Il secondo dispositivo di sicurezza ha blindato il quartiere di San Lorenzo, concentrandosi lungo i nodi nevralgici di via Marsala, via di Porta Tiburtina e via dello Scalo San Lorenzo – strade strategiche per la presenza di residenti, studenti universitari e locali notturni.

In questo quadrante la risposta contro il traffico di droga è stata ancora più netta. I Carabinieri hanno arrestato tre spacciatori, intercettando e sequestrando quasi 170 grammi di hashish e diverse dosi di crack, la pericolosa sostanza che sta invadendo le strade a ridosso della stazione Termini.

Nel corso dei pattugliamenti è stato inoltre rintracciato e arrestato un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione per reati contro il patrimonio, mentre un altro soggetto è stato denunciato per furto aggravato.

Anche a San Lorenzo il binomio sicurezza-decoro ha funzionato: assistiti dai militari, i dipendenti dell’azienda municipalizzata hanno ripulito le strade raccogliendo e smaltendo altri 150 chili di rifiuti. L’operazione nel quartiere si è conclusa con il controllo di 110 persone e 41 autovetture.

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