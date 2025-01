Simonetta Avalle ci ha lasciato

Simonetta Avalle si è spenta questa notte intorno all’1.30 al Policlinico Gemelli di Roma. Aveva 74 anni e da tempo era malata.

La camera ardente con bara aperta sarà al Gemelli mercoledì 29 gennaio dalle ore 8:00 fino alla partenza del feretro per Tor Sapienza.

I funerali si terranno presso la chiesa Parrocchiale in via di Tor Sapienza 52. La bara chiusa sarà in chiesa alle ore 11,30, il funerale inizierà alle ore 12,00. Simonetta Avalle è stata la prima allenatrice donna in massima serie.

Allenò a Roma dove vinse una coppa Cev di pallavolo femminile nella 13ª edizione della Coppa CEV, terzo torneo pallavolistico europeo per squadre di club.

Iniziata con il primo turno il 3 ottobre 1992, e conclusa con la final-four il 21 febbraio 1993. Al torneo hanno partecipato 44 squadre e la vittoria finale è andata per la prima volta alla sua Colli Aniene Roma sponsorizzata Fincres.

Simonetta ha allenato anche a Reggio Calabria, Napoli, Firenze e Arzano. E’ stata consigliere nazionale Fipav dal 2008 al 2012 è stata una tifosissima della Nazionale che ha seguito in giro per il mondo fino all’ultimo.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.