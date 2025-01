Quando Colli Aniene dominava nel volley femminile in Italia e in Europa

Probabilmente molti giovani di questo quartiere non hanno mai visto e nemmeno sentito parlare di un team di ragazze di Colli Aniene che riuscirono a portare, in pochi anni, la loro squadra dalle palestre di periferia ai vertici della pallavolo italiana ed europea.

Eravamo a cavallo degli anni ’90 quando una squadra dilettantistica femminile di Colli Aniene decise di uscire dall’anonimato e in poche stagioni salì dalla serie C2 alla serie A1 di pallavolo femminile.

Serie C1, B, A2 furono conquistate in sequenza con un organico che vedeva ragazze nate e cresciute nel nostro quartiere affiancate da campionesse arrivate da ogni parte del mondo. Alcune di queste ragazze restarono poi a vivere nel nostro quartiere quando cessarono l’attività sportiva.

La serie A1 fu conquistata nel palazzetto dello sport di viale Tiziano nell’ultima giornata della 14ª edizione della Serie A2 femminile FIPAV 1990-91.

Le nostre ragazze riuscirono a concludere al primo posto il campionato mettendo in fila dietro di loro importanti team come Agrigento, Campobasso, Giarratana e i nostri vicini di Tor Sapienza.

In quel periodo la squadra era affidata all’allenatrice Simonetta Avalle che riusciva a motivare la squadra e a portarla ogni volta oltre i propri limiti. In quel periodo la denominazione del team “Colli Aniene” cambiò più volte in base allo sponsor di turno che sovvenzionava le spese: Fincres, Gierre Roma, Unibit. Successi che si accavallavano fin quasi a ritenere quelle imprese come vittorie di ordinaria amministrazione.

Ma l’epilogo arrivò con la conquista della Coppa europea CEV di pallavolo femminile nel torneo 1992-1993. Fu la 13ª edizione del terzo torneo pallavolistico europeo per squadre di club; iniziata con il primo turno il 3 ottobre 1992 si concluse con la final-four il 21 febbraio 1993.

Al torneo hanno partecipato 44 squadre e la vittoria finale andò proprio alle nostre ragazze che riuscirono a superare la quadra turca dell’Eczacibasi e il team russo Volejbol’nyj Klub Uralocka NTMK.

Trascinate da questi successi anche le formazioni allieve e juniores si aggiudicarono il successo tricolore nelle proprie categorie battendo team storicamente prestigiosi della pallavolo italiana.

Storie di successi sportivi che con la stessa velocità con il quale furono costruiti evaporarono in pochi anni a causa dei sopraggiunti problemi economici che, spesso, si accompagnano alle vittorie importanti.

